Βρήκαν 18χρονη έγκυο θαμμένη στην αυλή του συντρόφου της: Το τελευταίο ανατριχιαστικό μήνυμα στην οικογένειά της – «Αν πεθάνω, το έκανε αυτός»

Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Μασαχουσέτη, στις ΗΠΑ, αποκαλύφθηκε αυτή την εβδομάδα, με θύμα μια 18χρονη έγκυο που βρέθηκε θαμμένη στην αυλή του συντρόφου της.

Το άγριο έγκλημα, όπως αναφέρει η New York Post, ήρθε στο φως λίγες μέρες μετά την εξαφάνιση της κοπέλας, η οποία είχε προλάβει να στείλει στην οικογένειά της ένα ανατριχιαστικό μήνυμα για τον άνθρωπο που κατηγορείται σήμερα για τη δολοφονία της.

Ο 22χρονος Gregory Groom οδηγήθηκε την Τετάρτη στο δικαστήριο της πόλης Taunton, μία ημέρα αφότου η σορός της 18χρονης Kylee Monteiro εντοπίστηκε θαμμένη πίσω από μια αποθήκη στην ιδιοκτησία των παππούδων του στο Rehoboth, σύμφωνα με το WCVB.

Η Monteiro, που ήταν 11 εβδομάδων έγκυος, είχε επικοινωνήσει για τελευταία φορά στις 7 Αυγούστου, όταν έστειλε στην αδελφή της μήνυμα όπου περιέγραφε κακοποίηση από τον Groom.

«Με πέταξε στο έδαφος, μου τράβηξε τα μαλλιά και με στραγγάλισε. Το κινητό μου είναι στο 4%. Αν πεθάνω, ήταν ο Greg», έγραψε.

Την επόμενη μέρα, ο ίδιος ο Groom τηλεφώνησε στην αστυνομία για να δηλώσει την εξαφάνιση της κοπέλας, υποστηρίζοντας ότι είχε βρεθεί στο σπίτι του για να μείνει εκεί αλλά έφυγε επειδή τσακώθηκαν.

Ωστόσο, όταν η αστυνομία τον ενημέρωσε ότι σχεδίαζε να ερευνήσει την ιδιοκτησία των παππούδων του, εκείνος φέρεται να λύγισε και να παραδέχτηκε τα πάντα.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Groom ομολόγησε πως μαχαίρωσε τη Monteiro με ένα μαχαίρι κουζίνας και στη συνέχεια έσυρε το σώμα της στο δάσος, θάβοντάς το σε βάθος περίπου 1,5 μέτρου.

Η σορός βρέθηκε τελικά σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από το σημείο όπου είχε προηγηθεί ο καβγάς.

Παρά την ομολογία του, ο Groom δήλωσε αθώος στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Δεν έχει διευκρινιστεί αν το παιδί που κυοφορούσε η Monteiro ήταν δικό του.

Οι συγγενείς και φίλοι της κοπέλας αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν το έγκλημα.

«Ήταν τόσο δοτική και τόσο στοργική, και την αγαπώ πάρα πολύ. Η κόρη μου ήταν η καλύτερή της φίλη», δήλωσε μια οικογενειακή φίλη στο WCVB.

Η αδελφή του θύματος, Faith Monteiro, περιέγραψε με πόνο την απώλειά της: «Έχασα την αδελφή μου και δεν θα τη δω ποτέ ξανά ούτε θα μπορέσω να της πω κάτι ή να της πω αντίο ή ότι την αγαπώ».

09:56 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

