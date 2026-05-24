LIVE – Θρίλερ με τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Στεφανία Κασίμη

Διεθνή Νέα

Πλοία στα Στενά του Ορμούζ
Πλοία στα Στενά του Ορμούζ - πηγή: Amirhosein Khorgooi/ISNA/Wana News Agency/Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Πολύ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία φαίνεται πως βρίσκονται οι ΗΠΑ και το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες του ιστοτόπου Axios που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο. Το προσχέδιο προβλέπει τη δίμηνη παράταση της εκεχειρίας, διάστημα κατά το οποίο θα ανοίξουν ξανά τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να εξάγει ελεύθερα πετρέλαιο. Παράλληλα, κατά την περίοδο αυτή, οι δύο πλευρές αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με αντικείμενο τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

 

 

 

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 12:05 24/05/26

    Ο Κιρ Στάρμερ χαιρετίζει «την πρόοδο προς μια συμφωνία»

    Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε σήμερα «την πρόοδο προς μια συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, μετά τις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων που άφησαν να εννοηθεί ότι αργότερα σήμερα ότι μπορεί να υπάρξει ανακοίνωση σχετικά με μια συμφωνία.

    «Θα εργαστούμε με τους διεθνείς εταίρους μας για να αδράξουμε την ευκαιρία αυτή και να καταλήξουμε σε μια μακροπρόθεσμη διπλωματική διευθέτηση», δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Χ.

  • 12:00 24/05/26

    Ρούμπιο: Είναι πιθανόν να υπάρχουν καλά νέα σήμερα

    Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στην κατάσταση με το Ιράν, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νέο Δελχί.

    Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι νεότερες ενημερώσεις θα εκδοθούν αργότερα σήμερα και ότι θα αφήσει οποιεσδήποτε περαιτέρω ανακοινώσεις για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα για «καλά νέα» κατά τις επόμενες ώρες όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, πρόσθεσε.

    Ο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι δεν έχει υπάρξει «τελική πρόοδος» στις συζητήσεις με το Ιράν και επανέλαβε ότι ο «απώτερος στόχος είναι το Ιράν να μην μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

    «Ο πρόεδρος ήταν σαφής γι’ αυτό, δεν θα κατέχουν ποτέ πυρηνικό όπλο, σίγουρα όχι όσο ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε.

    Ο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει στην ιδιοκτησία του τα Στενά του Ορμούζ και επιτέθηκε στις απειλές που εκτοξεύονται από τη χώρα σχετικά με τη θαλάσσια δίοδο. Είπε ότι ο Τραμπ είναι επικεντρωμένος στην εξεύρεση ενός διπλωματικού τρόπου για την επίλυση των προβλημάτων στη διαδρομή, αλλά αυτά θα επιλυθούν «με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο».

     

  • 11:44 24/05/26

    Ιράν: Η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο

    Υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο.

    Η πηγή δήλωσε ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

    «Το πυρηνικό ζήτημα θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία και ως εκ τούτου δεν αποτελεί τμήμα της τρέχουσας συμφωνίας. Δεν έχει υπάρξει συμφωνία για να μεταφερθεί εκτός χώρας το απόθεμα του Ιράν σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο», δήλωσε η πηγή.

Οι τελευταίες εξελίξεις

  • Πιθανή συμφωνία: Οι «τελευταίες πτυχές και λεπτομέρειες» μιας συμφωνίας «βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό συζήτηση και θα ανακοινωθούν σύντομα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ πρόκειται να επαναλειτουργήσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιφερειακοί ηγέτες τον παρότρυναν χθες να αποδεχθεί μια συμφωνία-πλαίσιο, αφού πρώτα εξέτασε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης.
  • Ο Ρούμπιο βλέπει πρόοδο: Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κάνει λόγο για «σημαντική πρόοδο», επανέλαβε όμως ότι πάγιος στόχος των ΗΠΑ παραμένει το «να μην αποκτήσει ποτέ το Ιράν πυρηνικό όπλο». Πρόσθεσε, επίσης, ότι το να γίνουν ανεκτές οι απειλές του Ιράν για καταστροφή πλοίων στα Στενά του Ορμούζ θα αποτελούσε «ένα επικίνδυνο προηγούμενο».
  • Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας: Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και δέσμευση για μη απόκτηση πυρηνικών όπλων.
  • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι υπήρξε «μείωση των διαφωνιών», ωστόσο «υπάρχουν ακόμη ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν».
  • Η απάντηση των ιρανικών μέσων: Μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στο ιρανικό κράτος μεταδίδουν ότι το Ιράν δεν έχει συναινέσει σε κανένα νέο μέτρο σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η θαλάσσια εμπορική οδός «δεν πρόκειται να επιστρέψει στο προπολεμικό της καθεστώς». Το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν υπό τη διαχείριση του Ιράν, συμπληρώνοντας ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ περί επιστροφής τους στην προηγούμενη κατάσταση «δεν αληθεύει».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πράσινα ούρα: Τι μπορεί να τα προκαλεί – Πότε είναι λόγος ανησυχίας, σύμφωνα με το Cleveland

Η Kim Kardashian αποκαλύπτει ότι παίρνει 35 συμπληρώματα την ημέρα: «Αυτά είναι τα μυστικά ομορφιάς μου»

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Ποια ταμεία πιστώνουν αύριο τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Σπίτι μου ΙΙ: Διευκρινίσεις Μητσοτάκη για τις διαδικαστικές καθυστερήσεις-Τι είπε για τους ενεργούς αγρότες

Σχεδιάζοντας υπεραγώγιμα διαμάντια: Ο δρόμος για τα κβαντικά τσιπ πολλαπλών λειτουργιών

Εξαρθρώθηκε η εγκληματική υπηρεσία «First VPN» που χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον 25 ομάδες ransomware – Παγκόσμια επιχείρηση ...
περισσότερα
10:58 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Ιράν: εκτελέστηκε άντρας με την κατηγορία ότι έδινε πληροφορίες σε ΗΠΑ και Ισραήλ-η πρώτη εκτέλεση που σχετίζεται με τον πόλεμο

Ο Μοτζταμπά Κιάν, ένας νεαρός άνδρας στο Ιράν, εκτελέστηκε -νωρίς το πρωί της Κυριακής 24 Μαΐο...
10:42 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Δραματικές εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν – Το Tasmin μεταδίδει πως η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει για τα πυρηνικά

Ίσως στην πιο κρίσιμη διπλωματική στιγμή του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν με το σχέδιο συμφωνίας των 60 ημ...
10:27 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν: Η Τουρκία έτοιμη να βοηθήσει στην εφαρμογή της συμφωνίας με το Ιράν

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και με ηγέτες χ...
10:07 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Λευκός Οίκος: Το προφίλ του 21χρονου δράστη που άνοιξε πυρ, έλεγε πως είναι ο Ιησούς Χριστός – Τραμπ: Είχε «εμμονή» με την προεδρία

Πανικός επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου έξω από τον Λευκό Οίκο, όταν ένας 21χρονος σε κατάστα...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν