LIVE – Θρίλερ με τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Οι τελευταίες εξελίξεις
- Πιθανή συμφωνία: Οι «τελευταίες πτυχές και λεπτομέρειες» μιας συμφωνίας «βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό συζήτηση και θα ανακοινωθούν σύντομα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ πρόκειται να επαναλειτουργήσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιφερειακοί ηγέτες τον παρότρυναν χθες να αποδεχθεί μια συμφωνία-πλαίσιο, αφού πρώτα εξέτασε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης.
- Ο Ρούμπιο βλέπει πρόοδο: Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κάνει λόγο για «σημαντική πρόοδο», επανέλαβε όμως ότι πάγιος στόχος των ΗΠΑ παραμένει το «να μην αποκτήσει ποτέ το Ιράν πυρηνικό όπλο». Πρόσθεσε, επίσης, ότι το να γίνουν ανεκτές οι απειλές του Ιράν για καταστροφή πλοίων στα Στενά του Ορμούζ θα αποτελούσε «ένα επικίνδυνο προηγούμενο».
- Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας: Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και δέσμευση για μη απόκτηση πυρηνικών όπλων.
- Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι υπήρξε «μείωση των διαφωνιών», ωστόσο «υπάρχουν ακόμη ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν».
- Η απάντηση των ιρανικών μέσων: Μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στο ιρανικό κράτος μεταδίδουν ότι το Ιράν δεν έχει συναινέσει σε κανένα νέο μέτρο σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η θαλάσσια εμπορική οδός «δεν πρόκειται να επιστρέψει στο προπολεμικό της καθεστώς». Το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν υπό τη διαχείριση του Ιράν, συμπληρώνοντας ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ περί επιστροφής τους στην προηγούμενη κατάσταση «δεν αληθεύει».