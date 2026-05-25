Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Μαΐου

Enikos Newsroom

Κοινωνία

Εορτολόγιο
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

Μνήμη της Γ’ ευρέσεως της τιμίας κεφαλής του προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου

Η τιμία κεφαλή του Βαπτιστή Ιωάννη, ενώ ήταν κρυμμένη για πολλά χρόνια, φάνηκε μέσα από τη γη και έλαμψε ως χρυσός. Και ενώ στην αρχή ευρίσκετο τοποθετημένη σε ειδική στάμνα, βρέθηκε μέσα σε αργυρό αγγείο και σε ιερό τόπο. Η εύρεση εγένετο κατόπιν πληροφορίας, την οποία έδωσε κάποιος ιερέας από τα Κόμανα της Καππαδοκίας, ο οποίος είδε το ακριβές σημείο σε ιερό εφύπνιο. Από εκεί η ιερά κεφαλή μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη (στη Μονή του Στουδίου), όπου εγένετο μεγαλειώδης υποδοχή, παρουσία του αυτοκράτορα του Πατριάρχου και του πιστού και φιλαγίου λαού της Βασιλεύουσας.

Για την Α’ και Β’ εύρεση της τιμίας κεφαλής του προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου βλέπε στις 24 Φεβρουαρίου.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θέλετε να φαίνεται ότι έχετε class; 5 γυναικεία hair styles για να το πετύχετε αμέσως

Το Νο1 πράγμα που βλάπτει την ευτυχία σας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, σύμφωνα με ειδικούς

ΔΝΤ: Πώς η Ελλάδα έγινε πρότυπο Φορολογικής Διοίκησης στην ΕΕ

Συντήρηση όψεων κτιρίου και υγρομονώσεις: Γιατί αποτελούν απαραίτητη επένδυση για κάθε ακίνητο

Ρομπότ Μεταφοράς Ασθενών: Rovex και Sphaira φέρνουν την αυτονομία στα νοσοκομεία

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:08 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα

Η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 55 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια, η οποί...
22:50 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Μικρολίμανο: Πώς και γιατί επέστρεψε στην Ελλάδα ο «Τίτι» – Το μυστήριο με την κρυψώνα του κακοποιού με τα 6 διαφορετικά επίθετα και οι περιγραφές των αστυνομικών

Νέα στοιχεία για τον 42χρονο κακοποιό με το ψευδώνυμο «Τίτι», που βρίσκεται φρουρούμενος στο ν...
22:35 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: Ξεσήκωσαν την παραλιακή με τις νταλίκες λίγο πριν από τον γάμο – Βίντεο

Ευχάριστα εξέπληξαν όσους βρίσκονταν στην παραλιακή του Ηρακλείου Κρήτης νωρίς το μεσημέρι της...
22:08 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 24/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε το βράδυ της Κυριακής (24/5) η κλήρωση με αριθμό 3070 του ΤΖΟΚΕΡ. Οι τυχεροί αριθμοί είν...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν