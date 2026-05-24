Μικρολίμανο: Πώς και γιατί επέστρεψε στην Ελλάδα ο «Τίτι» – Το μυστήριο με την κρυψώνα του κακοποιού με τα 6 διαφορετικά επίθετα και οι περιγραφές των αστυνομικών

Νέα στοιχεία για τον 42χρονο κακοποιό με το ψευδώνυμο «Τίτι», που βρίσκεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο, μετά τον τραυματισμό του από αστυνομικά πυρά τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, με τις Αρχές να αναζητούν τους λόγους που ήταν οπλισμένος σαν αστακός.

Το γεγονός ότι ο καταζητούμενος είχε στην κατοχή του ένα μικρό οπλοστάσιο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να σχεδίαζε κάποιο χτύπημα άμεσα. Άλλωστε, και στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια ένοπλων ληστειών και επιθέσεων που είχε διαπράξει, δεν δίσταζε να απειλεί τα θύματά του με χειροβομβίδες.

Ο 42χρονος με τα 6 διαφορετικά επίθετα, τα τρία ονόματα και τους πολλούς τόπους διαμονής, παραμένει διασωληνωμένος, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι και σε ό,τι αφορά τον ρόλο του άνδρα που ήταν μαζί του όταν τον προσέγγισαν τα στελέχη του Εκβιαστών έξω από το νυχτερινό κέντρο στο Μικρολίμανο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από τα στοιχεία προκύπτει ότι ο 42χρονος ήταν εκεί με έναν άνδρα και δύο γυναίκες, οι οποίες έχουν καταθέσει στην ΕΛ.ΑΣ. Όμως ο άνδρας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, εξαφανίστηκε αμέσως μετά και γι’ αυτό οι αστυνομικοί ερευνούν εάν ήταν φίλος του «Τίτι» ή συνεργός του σε κάποια εγκληματική ενέργεια.

Πώς περιέγραψαν οι αστυνομικοί το περιστατικό

Την ίδια ώρα, οι καταθέσεις των αστυνομικών για τη στιγμή κατά την οποία ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τον σκληρό κακοποιούν σοκάρουν, καθώς περιγράφουν με λεπτομέρειες πώς ο 42χρονος γύρισε ξαφνικά προς το μέρος τους και προέταξε το περίστροφο, με εκείνους να πέφτουν στο έδαφος.

«Τον ακολουθούσαμε με τα πόδια, περπατούσε γρήγορα πάνω στο πεζοδρόμιο και στα αριστερά του είχε σταθμευμένα αυτοκίνητα, μόλις τα αυτοκίνητα τελείωσαν, τον είδαμε ξαφνικά να γυρίζει και να σηκώνει το όπλο σε ευθεία βολή. Προλάβαμε εγώ και ο συνάδελφός μου να πέσουμε κάτω και ακούσαμε τον πυροβολισμό από τους δύο άλλους συναδέλφους μας, που ευτυχώς είχαν προλάβει να ακροβολιστούν στην απέναντι πλευρά και τον είδαν την ώρα που έστρεψε το όπλο του καταπάνω μας για να μας σκοτώσει», ανέφεραν σύμφωνα με το MEGA.

Πώς και γιατί επέστρεψε στην Ελλάδα

Ο 42χρονος είχε καταδικαστεί στη χώρα του και βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμόν. Είχε αφεθεί ελεύθερος, εξαγοράζοντας το υπόλοιπο της ποινής που του είχε επιβληθεί. Οι Αρχές εκτιμούν ότι επέστρεψε – παράνομα – στη χώρα μας – μέσα στο 2026, και ψάχνουν να μάθουν τον λόγο. Συνδέεται με την προ μηνός καταγγελία της πρώην συντρόφου του, με την οποία είχε επικοινωνήσει και της είχε πει ότι θα ερχόταν στην Ελλάδα για να την σκοτώσει; Ή υπήρχε κάποιο άλλο σχέδιο;

Μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί θεωρούσαν πολύ πιθανό ότι ο 42χρονος δραπέτης είτε θα επιχειρούσε να περάσει παράνομα στην Ελλάδα, είτε βρισκόταν ήδη στη χώρα, σε σημεία όπου γνώριζε καλά. Παρά τον συναγερμό όμως, ο δραπέτης με το βαρύ ποινικό παρελθόν κατάφερε να περάσει παράνομα στην Ελλάδα και όπως φαίνεται ήταν έτοιμος να συνεχίσει την εγκληματική του δράση.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, είναι το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκαν από τις αλβανικές αρχές ότι ο 42χρονος ήταν ελεύθερος, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του ερυθρά αγγελία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες, αρπαγή και απόδραση.

Μυστήριο η κρυψώνα του

Μυστήριο παραμένει και η κρυψώνα του 42χρονου στη χώρα μας. Στον ογκώδη φάκελο με τα ποινικά αδικήματα που τον βαρύνουν αναφέρεται ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα κρυβόταν στην Πανεπιστημιούπολη, έχοντας μάλιστα κάποια στιγμή βρει καταφύγιο εκεί μαζί με έναν ανιψιό του, ο οποίος επίσης έχει ποινικό παρελθόν. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να έλεγε δήθεν ότι έμενε στις εστίες, μόνο και μόνο να παραπλανεί τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είχε στην Αθήνα ανθρώπους με τους οποίους είχε φιλικές και συγγενικές σχέσεις και οι οποίοι τον φυγάδευσαν από τη στιγμή που επέστρεψε στην Ελλάδα από την Αλβανία.