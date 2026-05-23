Μικρολίμανο: Πρόσωπο – «κλειδί» ο άνδρας που ήταν μαζί με τον σκληρό κακοποιό – Οι αναρτήσεις που πρόδωσαν τον «Titi» και το τηλεφώνημα της συζύγου του στην ΕΛ.ΑΣ.

Βίντεο – ντοκουμέντο λίγες ώρες μετά την αιματηρή συμπλοκή στο Μικρολίμανο τα ξημερώματα του Σαββάτου (23/5) φέρνει στο φως της δημοσιότητας το enikos.gr. Όπως φαίνεται στο βίντεο, κηλίδες αίματος και πεταμένα γάντια στο πεζοδρόμιο και τον δρόμο είναι κάποια από τα «σημάδια» του τι προηγήθηκε περίπου στις 4 το πρωί.

Εκείνη την ώρα ο 42χρονος διαβόητος κακοποιός, γνωστός και ως «Τίτι» καθόταν σε τραπέζι καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μικρολίμανο μαζί με δύο γυναίκες και έναν άνδρα.

Την ίδια στιγμή, τρία συμβατικά οχήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και ειδικότερα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, που πραγματοποιούσαν ελέγχους στην περιοχή για μπράβους και κυκλώματα εκβιασμών, έφτασαν στο σημείο.

Όταν τα τρία αυτοκίνητα πέρασαν από το σημείο, οι αστυνομικοί είδαν τον συγκεκριμένο άνδρα και κατάλαβαν ότι είναι ύποπτος. Και εκείνος όμως, όταν τους αντίκρισε, σηκώθηκε από το τραπέζι και στην αρχή βάδιζε αργά ενώ στη συνέχεια επιτάχυνε το βήμα του και άρχισε να τρέχει.

Τότε οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν και όταν του φώναξαν «Αστυνομία», εκείνος στράφηκε προς το μέρος τους, τραβώντας πιστόλι και στόχευσε τον έναν αστυνομικό. Συνάδελφός του τον πυροβόλησε και τον ακινητοποίησε πυροβολώντας τον πάνω από το αυτί. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου χειρουργήθηκε και πλέον νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Ο δεύτερος άνδρας που ήταν μαζί με τον 42χρονο κατάφερε να διαφύγει μέσα στο πανδαιμόνιο που ακολούθησε, ωστόσο στην ΕΛ.ΑΣ. τον θεωρούν πρόσωπο- κλειδί και τον αναζητούν. Ερευνούν αν ο συγκεκριμένος άνδρας σχεδίαζε κάποια επίθεση ή χτύπημα μαζί με τον σκληρό κακοποιό.

Με «βαρύ» παρελθόν

Οι Αρχές είχαν στο μικροσκόπιο τους τον 42χρονο από το 1995 και μετά, ακόμη και όταν ήταν ανήλικος. Σύμφωνα με το ERTNews, συμμετείχε σε ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις, ιδιαίτερα βίαιες.

Θεωρούσαν ότι συμμετείχε ακόμη και στη συμμορία που διέπραττε ληστείες και διαρρήξεις σπιτιών, όπου βίαζε γυναίκες, αλλά τότε δεν είχαν καταφέρει να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του και να εντάξουν το όνομά του στη δικογραφία.

Η δολοφονία του σεφ στην Καισαριανή και το τηλεφώνημα της συζύγου του στην ΕΛ.ΑΣ.

Το 2012 δολοφόνησε έναν 30χρονο σεφ στην πιλοτή του σπιτιού του στην Καισαριανή. Τότε είχε επιχειρήσει να κλέψει το αυτοκίνητο του σεφ αλλά έγινε αντιληπτός από το θύμα και τον αδελφό του, τον οποίο επίσης τραυμάτισε. Ακολούθησε η σύλληψή του και μετά η απόδρασή του από το Μεταγωγών το 2019 με ομηρία αστυνομικού.

Τότε είχε συλληφθεί στην Κύπρο, εκδόθηκε στην Αλβανία και το 2025 έφυγε από εκεί παραβιάζοντας τους όρους. Το 2026 έφτασε στη χώρα μας και πριν από έναν μήνα η γυναίκα του τηλεφώνησε στις Αρχές λέγοντας ότι την απειλούσε ότι θα της πάρει το παιδί και θα την σκοτώσει. Τότε οι αστυνομικοί, βάσει πληροφοριών που είχαν, διαπίστωσαν ότι είχε βρει καταφύγιο στις Φοιτητικές Εστίες της Πανεπιστημιούπολης. Τον αναζήτησαν αλλά δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν μέχρι που τον βρήκαν τυχαία στο Μικρολίμανο.

Οι αναρτήσεις που τον πρόδωσαν

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega οι Αρχές βρίσκονταν στα ίχνη του καταζητούμενου με «Ερυθρά Αγγελία», γνωστού ως «Titi» ή «Astrit»,, με την ΕΛΑΣ να εκτιμά έπειτα από στοιχεία που είχε ότι βρισκόταν στη χώρα μας, παράνομα τις τελευταίες 10 ημέρες.

Οι Αρχές, είχαν εντοπίσει βίντεο που είχε αναρτήσει ο 42χρονος δραπέτης από μόνος του σε προσωπικούς του λογαριασμούς και είχαν προδώσει την τοποθεσία του, καθώς φαινόταν να περπατά στους δρόμους της Αθήνας.

Η σύλληψή του, δεν ήθελαν να γίνει μπροστά σε κόσμο, καθώς ήταν πάνοπλος και επικίνδυνος και έπεσε στα χέρια των αρχών, όταν του έκαναν τυχαίο έλεγχο.

Βρέθηκαν όπλα, χειροβομβίδες και ναρκωτικά

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν δύο πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα προς χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το πιστόλι που προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί αρχικά, βρέθηκε σακίδιο που περιείχε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, καθώς και έξι χειροβομβίδες λόγος για τον οποίο, στο σημείο κλήθηκε και προσήλθε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ..

«Στο πλαίσιο της προανάκρισης, προέκυψε ότι πρόκειται για 42χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ήδη από το 1995 έχει απασχολήσει τις Αρχές για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες. Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Σημειώνεται ότι, οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας, συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη» τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε.

Δείτε τις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ.