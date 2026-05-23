Ζάκυνθος: Τουρίστρια έπεσε σε βράχια στο Κορακονήσι και τραυματίστηκε – Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

Όχημα της ΕΜΑΚ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σε επιχείρηση απεγκλωβισμού μιας 46χρονης τουρίστριας από την Ολλανδία προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου (23/5) η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου και δυνάμεις της 17ης ΕΜΟΔΕ, μετά την κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας της Αντιπεριφέρειας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:00 το απόγευμα, όταν η γυναίκα μαζί με τον σύζυγο και το ανήλικο παιδί τους, επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη θάλασσα σε δύσβατη περιοχή στο Κορακονήσι. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η 46χρονη έχασε την ισορροπία της και έπεσε σε βραχώδες σημείο, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στον αστράγαλο και ελαφρύτερο τραυματισμό στο άλλο πόδι.

 


Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η οικογένεια κάλεσε μέσω διαδικτύου ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας. Όταν το πλήρωμα έφτασε στο σημείο και διαπίστωσε τη δυσκολία της προσβασιμότητας, ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν για τη διάσωση της τραυματισμένης γυναίκας.

Έπειτα από τη διεξαγωγή επιχείρησης που διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα, οι πυροσβέστες και οι άνδρες της ΕΜΟΔΕ κατάφεραν να προσεγγίσουν και να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια την τουρίστρια από το ιδιαίτερα δύσβατο σημείο. Λόγω της μορφολογίας της περιοχής, τέθηκε σε ετοιμότητα και σκάφος του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να συνδράμει σε περίπτωση που η προσέγγιση από ξηράς δεν ήταν εφικτή.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Penélope Cruz επέστρεψε στο πιο κομψό bob του καλοκαιριού – Το haircut που θα βλέπετε παντού

Τα αντίθετα έλκονται; Μελέτη αποκαλύπτει τι πρέπει να έχουν κοινό τα ζευγάρια για να μείνουν αγαπημένοι

Τσάφος: Λογιστικό σφάλμα στη σύγκριση τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας – Ε.Ε.

Τεχνητή νοημοσύνη: Ο ΣΕΒ δίνει πρακτικές συμβουλές για τη χρήση της από τις επιχειρήσεις

Η Oura καταθέτει αίτηση για την είσοδό της στο χρηματιστήριο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
22:01 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Ρέθυμνο: Διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση του «θείου» που κατηγορείται για την υπόθεση των εκβιασμών σε Βορίζια και Αμάρι

Σε διαφωνία κατέληξε η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα Ρεθύμνου ως προς την έκβαση της απολογ...
20:57 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

«Global Sumud Flotilla»: «Μας έδερναν καθημερινά, δεν μας έδιναν νερό» – Σοβαρές καταγγελίες μελών της ελληνικής αποστολής που συμμετείχαν στον Στολίσκο για τη Γάζα

Σοβαρές καταγγελίες για ξυλοδαρμούς μέχρι και σεξουαλική κακοποίηση έκαναν τα μέλη του «Στολίσ...
20:05 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Μάριος Οικονόμου: Πώς έγινε το τροχαίο στο οποίο τραυματίστηκε βαριά ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ – Εικόνες από το σημείο

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το σημείο όπου έγινε το τροχαίο, κατά το οποίο τραυματίστηκε πολύ...
19:06 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Μάριος Οικονόμου: Στην Εντατική έπειτα από τροχαίο ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ

Στην Εντατική και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Μάριος Οικο...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν