Ζάκυνθος: Τουρίστρια έπεσε σε βράχια στο Κορακονήσι και τραυματίστηκε – Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σε επιχείρηση απεγκλωβισμού μιας 46χρονης τουρίστριας από την Ολλανδία προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου (23/5) η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου και δυνάμεις της 17ης ΕΜΟΔΕ, μετά την κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας της Αντιπεριφέρειας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:00 το απόγευμα, όταν η γυναίκα μαζί με τον σύζυγο και το ανήλικο παιδί τους, επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη θάλασσα σε δύσβατη περιοχή στο Κορακονήσι. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η 46χρονη έχασε την ισορροπία της και έπεσε σε βραχώδες σημείο, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στον αστράγαλο και ελαφρύτερο τραυματισμό στο άλλο πόδι.

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε μία τραυματισμένη γυναίκα από βραχώδη περιοχή της Δ.Ε. Αρτεμισίων Ζακύνθου και παρελήφθη από ασθενοφόρο. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 23, 2026



Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η οικογένεια κάλεσε μέσω διαδικτύου ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας. Όταν το πλήρωμα έφτασε στο σημείο και διαπίστωσε τη δυσκολία της προσβασιμότητας, ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν για τη διάσωση της τραυματισμένης γυναίκας.

Έπειτα από τη διεξαγωγή επιχείρησης που διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα, οι πυροσβέστες και οι άνδρες της ΕΜΟΔΕ κατάφεραν να προσεγγίσουν και να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια την τουρίστρια από το ιδιαίτερα δύσβατο σημείο. Λόγω της μορφολογίας της περιοχής, τέθηκε σε ετοιμότητα και σκάφος του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να συνδράμει σε περίπτωση που η προσέγγιση από ξηράς δεν ήταν εφικτή.