Μύκονος: Πέθανε 70χρονος Γάλλος τουρίστας σε κρουαζιερόπλοιο

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου, όταν ένας 70χρονος τουρίστας από τη Γαλλία έχασε τη ζωή του ενώ επέβαινε σε κρουαζιερόπλοιο με σημαία Ιταλίας, το οποίο βρισκόταν στη Μύκονο.

Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα η Λιμενική Αρχή Μυκόνου, ενώ η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρουαζιερόπλοιο θα συνέχιζε κανονικά το προγραμματισμένο δρομολόγιό του. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Μυκόνου, το οποίο παράλληλα διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 70χρονου.