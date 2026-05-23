Μικρολίμανο: Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο μετά τους πυροβολισμούς

Εικόνες σοκ από το σημείο όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό στο Μικρολίμανο με τον τραυματισμό του σκληρού κακοποιού «Τίτι» από αστυνομικά πυρά, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το enikos.gr.

Το βίντεο έχει τραβηχτεί περίπου 4 ώρες μετά τη στιγμή που οι αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε νυχτερινά μαγαζιά της περιοχής, βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τον 42χρονο από την Αλβανία, που καθόταν στον εξωτερικό χώρο ενός μπαρ. Οι αστυνομικοί τον θεώρησαν ύποπτο και πλησίασαν, εκείνος όμως αντιλήφθηκε την παρουσία τους, σηκώθηκε, και άρχισε να απομακρύνεται.

Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν, καλώντας τον να σταματήσει και τότε εκείνος έστρεψε το όπλο του προς έναν εξ αυτών. Ένας άλλος αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τραυματίζοντας τον 42χρονο στο κεφάλι, πάνω από το αυτί και ακινητοποιώντας τον.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, καθώς στο μαγαζί είχε ακόμα κόσμο, και αμέσως αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έφτασε και κλιμάκιο των ΤΕΕΜ καθώς εντοπίστηκε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο με πιστόλια και χειροβομβίδες .

Το οπτικό υλικό που εξασφάλισε το enikos.gr δείχνει πως γύρω στις 09:00 το πρωί, το σκηνικό παρέμενε νωπό, καθώς φαίνονται οι κηλίδες αίματος στο οδόστρωμα, ακόμη και πεταμένα τα γάντια των αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποίησαν έρευνες.

 

 

