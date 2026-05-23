Το Λονδίνο σε αναβρασμό: Πώς μια ανακαίνιση έπαυλης και φήμες για εργατικές κατοικίες αλλάζουν το Νότινγκ Χιλ

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της Daily Mail, και της Indian Express, έχει προκύψει έντονη διαμάχη στο Νότινγκ Χιλ του Λονδίνου γύρω από την εκτεταμένη ανακαίνιση μιας ιστορικής, 200 ετών έπαυλης, καθώς και τις παράλληλες αγορές ακινήτων σε γειτονικό κτίριο από εταιρεία που συνδέεται με το ζεύγος Σονάμ Κάπουρ και Άναντ Αχούτζα.

Η βασική σύγκρουση αφορά τα σχέδια ανακατασκευής της έπαυλης, τα οποία περιλαμβάνουν εκτεταμένες υπόγειες παρεμβάσεις, όπως πισίνα και γήπεδο μπάσκετ. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν εκφράσει αντιρρήσεις, επικαλούμενοι την κλίμακα του έργου, τις επιπτώσεις στη γειτονιά και την αλλοίωση του χαρακτήρα του οικιστικού περιβάλλοντος. Μετά από μακρά διαδικασία πολεοδομικών ενστάσεων και εφέσεων, τα σχέδια εγκρίθηκαν, γεγονός που σύμφωνα με κατοίκους, έχει εντείνει περαιτέρω την ένταση στην κοινότητα.

Παράλληλα, εταιρεία συνδεδεμένη με το ζευγάρι φέρεται να έχει αποκτήσει πέντε διαμερίσματα σε γειτονικό συγκρότημα, γεγονός που προκάλεσε νέες αντιδράσεις.

Ορισμένοι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένοι χώροι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για προσωπικό που σχετίζεται με την έπαυλη, ενώ εκφράζονται φόβοι για αυξημένη επιρροή των ιδιοκτητών στη λειτουργία της πολυκατοικίας και της γειτονιάς συνολικά.

Κάτοικοι δηλώνουν επίσης ότι αισθάνονται πίεση να μην εκφράζουν δημόσια αντιρρήσεις, κάνοντας λόγο για ανισορροπία ισχύος λόγω των οικονομικών και νομικών δυνατοτήτων των επενδυτών. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και φωνές που χαρακτηρίζουν τη διαμάχη υπερβολική και τυπική για μια περιοχή υψηλής αξίας όπως το Νότινγκ Χιλ.

Εκπρόσωπος των ενδιαφερόμενων πλευρών αναφέρει ότι οι αγορές ακινήτων έγιναν για επενδυτικούς λόγους και απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί ακατάλληλης χρήσης ή πίεσης προς τους κατοίκους. Η υπόθεση συνεχίζει να εξελίσσεται, με το επίκεντρο της αντιπαράθεσης να παραμένει η κλίμακα της ανάπτυξης και η σχέση της με την ήδη υπάρχουσα αστική κοινότητα του Νότινγκ Χιλ.

Υπάρχει φημολογία ότι ένας Ινδός δισεκατομμυριούχος σχεδιάζει να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Νότινγκ Χιλ, προτείνοντας την ανάπτυξη εργατικών κατοικιών μέσα σε μία από τις πιο εύπορες και ιστορικά «κλειστές» γειτονιές του Λονδίνου. Σύμφωνα με τις ίδιες ανεπιβεβαίωτες αναφορές, η κίνηση αυτή έχει πυροδοτήσει συζητήσεις για τον εξευγενισμό, την κοινωνική μίξη και τα όρια της αστικής ανάπτυξης, με κατοίκους και τοπικούς φορείς να εμφανίζονται διχασμένοι απέναντι στο ενδεχόμενο μιας τόσο ριζικής αλλαγής στον χαρακτήρα της περιοχής.