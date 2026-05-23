Το Λονδίνο σε αναβρασμό: Πώς μια ανακαίνιση έπαυλης και φήμες για εργατικές κατοικίες αλλάζουν το Νότινγκ Χιλ

Άννα Δόλλαρη

Διεθνή Νέα

Σανάμ Καπούρ και Ανάντ Αχούτζα
Το ζευγάρι είναι από τα διασημότερα στην Ινδία με 23 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της Daily Mail, και της Indian Express,  έχει προκύψει έντονη διαμάχη στο Νότινγκ Χιλ του Λονδίνου γύρω από την εκτεταμένη ανακαίνιση μιας ιστορικής, 200 ετών έπαυλης, καθώς και τις παράλληλες αγορές ακινήτων σε γειτονικό κτίριο από εταιρεία που συνδέεται με το ζεύγος Σονάμ Κάπουρ και Άναντ Αχούτζα.

Η βασική σύγκρουση αφορά τα σχέδια ανακατασκευής της έπαυλης, τα οποία περιλαμβάνουν εκτεταμένες υπόγειες παρεμβάσεις, όπως πισίνα και γήπεδο μπάσκετ. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν εκφράσει αντιρρήσεις, επικαλούμενοι την κλίμακα του έργου, τις επιπτώσεις στη γειτονιά και την αλλοίωση του χαρακτήρα του οικιστικού περιβάλλοντος. Μετά από μακρά διαδικασία πολεοδομικών ενστάσεων και εφέσεων, τα σχέδια εγκρίθηκαν, γεγονός που σύμφωνα με κατοίκους, έχει εντείνει περαιτέρω την ένταση στην κοινότητα.

 


Παράλληλα, εταιρεία συνδεδεμένη με το ζευγάρι φέρεται να έχει αποκτήσει πέντε διαμερίσματα σε γειτονικό συγκρότημα, γεγονός που προκάλεσε νέες αντιδράσεις.

Ορισμένοι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένοι χώροι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για προσωπικό που σχετίζεται με την έπαυλη, ενώ εκφράζονται φόβοι για αυξημένη επιρροή των ιδιοκτητών στη λειτουργία της πολυκατοικίας και της γειτονιάς συνολικά.

Κάτοικοι δηλώνουν επίσης ότι αισθάνονται πίεση να μην εκφράζουν δημόσια αντιρρήσεις, κάνοντας λόγο για ανισορροπία ισχύος λόγω των οικονομικών και νομικών δυνατοτήτων των επενδυτών. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και φωνές που χαρακτηρίζουν τη διαμάχη υπερβολική και τυπική για μια περιοχή υψηλής αξίας όπως το Νότινγκ Χιλ.

 


Εκπρόσωπος των ενδιαφερόμενων πλευρών αναφέρει ότι οι αγορές ακινήτων έγιναν για επενδυτικούς λόγους και απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί ακατάλληλης χρήσης ή πίεσης προς τους κατοίκους. Η υπόθεση συνεχίζει να εξελίσσεται, με το επίκεντρο της αντιπαράθεσης να παραμένει η κλίμακα της ανάπτυξης και η σχέση της με την ήδη υπάρχουσα αστική κοινότητα του Νότινγκ Χιλ.

Υπάρχει φημολογία ότι ένας Ινδός δισεκατομμυριούχος σχεδιάζει να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Νότινγκ Χιλ, προτείνοντας την ανάπτυξη εργατικών κατοικιών μέσα σε μία από τις πιο εύπορες και ιστορικά «κλειστές» γειτονιές του Λονδίνου. Σύμφωνα με τις ίδιες ανεπιβεβαίωτες αναφορές, η κίνηση αυτή έχει πυροδοτήσει συζητήσεις για τον εξευγενισμό, την κοινωνική μίξη και τα όρια της αστικής ανάπτυξης, με κατοίκους και τοπικούς φορείς να εμφανίζονται διχασμένοι απέναντι στο ενδεχόμενο μιας τόσο ριζικής αλλαγής στον χαρακτήρα της περιοχής.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Penélope Cruz επέστρεψε στο πιο κομψό bob του καλοκαιριού – Το haircut που θα βλέπετε παντού

Τα αντίθετα έλκονται; Μελέτη αποκαλύπτει τι πρέπει να έχουν κοινό τα ζευγάρια για να μείνουν αγαπημένοι

Τσάφος: Λογιστικό σφάλμα στη σύγκριση τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας – Ε.Ε.

Τεχνητή νοημοσύνη: Ο ΣΕΒ δίνει πρακτικές συμβουλές για τη χρήση της από τις επιχειρήσεις

Η Oura καταθέτει αίτηση για την είσοδό της στο χρηματιστήριο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
21:25 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Άλεν Προστ: Ένοπλη ληστεία στο σπίτι του θρύλου της Formula 1 στην Ελβετία – Τραυματίστηκε στο κεφάλι από τους δράστες

Ο θρύλος της Formula 1, Αλέν Προστ, φέρεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ένοπλ...
21:16 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Πορτογαλία: Τραγουδούσε όπερα στο δικαστήριο η μητέρα που εγκατέλειψε τα παιδιά της στο δάσος και προφυλακίστηκε

Μια 41χρονη σεξολόγος μητέρα και ο σύντροφός της, κατηγορούνται ότι εγκατέλειψαν τους δύο μικρ...
20:38 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Τουρκία: Η στιγμή που φορτηγό γκρεμίζει πεζογέφυρα – Συγκλονιστικό βίντεο

Σοβαρό ατύχημα με κατάρρευση πεζογέφυρας σημειώθηκε στην Άγκυρα, στην Τουρκία, όταν φορτηγό πρ...
20:29 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Κίνα: «Σοβαρές παραβάσεις της εταιρείας» δείχνει η έρευνα για την τραγωδία με τους 82 νεκρούς ανθρακωρύχους

Το Πεκίνο αναθεώρησε σήμερα προς τα κάτω τον απολογισμό της έκρηξης που σημειώθηκε σε ανθρακωρ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν