Πορτογαλία: Τραγουδούσε όπερα στο δικαστήριο η μητέρα που εγκατέλειψε τα παιδιά της στο δάσος και προφυλακίστηκε

Μια 41χρονη σεξολόγος μητέρα και ο σύντροφός της, κατηγορούνται ότι εγκατέλειψαν τους δύο μικρούς γιους της σε δάσος της Πορτογαλίας ενώ τραγούδησαν και προέβησαν σε δηλώσεις αγάπης, κατά τη διάρκεια της δικαστικής ακρόασης.

Η Marine Rousseau, 41 ετών, και ο πρώην αστυνομικός Marc Ballabriga, 55 ετών, κατηγορούνται ότι άφησαν τον Barthélémy και τον Zacharie, ηλικίας πέντε και τριών ετών, με δεμένα τα μάτια κατά τη διάρκεια ενός υποτιθέμενου παιχνιδιού που το περιέγραψαν στα παιδιά ως «κυνήγι θησαυρού».

Τα δύο αγόρια βρέθηκαν να κλαίνε και να ουρλιάζουν μόνα τους σε έναν αγροτικό δρόμο την Τρίτη (19/5/2026) πριν οι Rousseau και Ballabriga, τα εντοπίσουν περίπου 100 μίλια μακριά, σε καφετέρια κοντά στη Λισαβόνα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Daily Mail», το ζευγάρι Γάλλων, εμφανίστηκε στο δικαστήριο σε προδικαστική ακρόαση την Παρασκευή (22/5/2026) με χειροπέδες και συνοδεία Πορτογάλων αστυνομικών.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, η Rousseau ακούστηκε να τραγουδά σαν τραγουδίστρια όπερας , ενώ ο Ballabriga φώναζε στα γαλλικά: «Σε αγαπώ». Δεν ήταν σαφές σε ποιον απευθυνόταν.

Το ζευγάρι κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, εγκατάλειψη παιδιών και παραμέληση ανηλίκων. Ο Δικαστής αποφάσισε το Σάββατο (23/5/2026), ότι θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης τους. Έχουν επίσης εκδοθεί δύο Ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης από τις γαλλικές Αρχές, τα οποία θεωρείται ότι βρίσκονται σε ισχύ εις βάρος τους.

Επιπλέον, υπάρχουν υποψίες ότι άφησαν ακόμη έναν γιο της Rousseau, ηλικίας 16 ετών, πίσω στη Γαλλία. Το ψυχολογικό «υπόβαθρο» του ζευγαριού έχει προσελκύσει έντονη ενδιαφέρον σε Γαλλία και Πορτογαλία. Το προφίλ της Rousseau στο LinkedIn την περιγράφει ως σεξολόγο που ειδικεύεται σε «σωματοκεντρικές πρακτικές, ψυχοτραύμα και αναπτυξιακές δυναμικές».

Ο Ballabriga είναι πρώην αξιωματικός της γαλλικής χωροφυλακής (gendarmerie), ο οποίος αποχώρησε από το σώμα το 2010, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία. Τοπική εφημερίδα ανέφερε, ότι το ζευγάρι ακουγόταν να φωνάζει ο ένας στον άλλον από ξεχωριστά κελιά, μετά τη σύλληψή τους.

Το περιστατικό προκύπτει μετά από βίντεο που κατέγραψε τη δραματική σύλληψη της μητέρας, έπειτα από ανθρωποκυνηγητό, που ξεκίνησε από την καταγγελλόμενη εγκατάλειψη των δύο παιδιών τους, σχεδόν 1.500 μίλια μακριά από το σπίτι τους.

Κάμερες ασφαλείας δείχνουν Πορτογάλους αστυνομικούς να συνοδεύουν το ζευγάρι σε αυτοκίνητο μετά τον εντοπισμό τους σε καφετέρια, όπου βρίσκονταν χαλαροί και έτρωγαν σνακ περίπου 48 ώρες μετά τον εντοπισμό των παιδιών σε αγροτικό δρόμο, περίπου 125 μίλια μακριά.

Πορτογαλικό κανάλι ανέφερε επίσης ότι οι αρχές άκουσαν γαλλόφωνο αστυνομικό, να ακούει το ζευγάρι να συζητά σχέδιο να «προσποιηθούν ότι είναι τρελοί» μετά τη σύλληψή τους.

Οι αρχές είχαν ήδη ενημερωθεί για τη συνομιλία τους μέσα στο όχημα μεταφοράς από το Φάτιμα σε αστυνομικό τμήμα, περίπου 100 μίλια μακριά. Το ζευγάρι αναμένεται να μάθει αν θα προφυλακιστεί για τις κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας και εγκατάλειψης παιδιών.

Η προφυλάκιση θεωρείται σχεδόν βέβαιη, καθώς η Γαλλία είχε ήδη χαρακτηρίσει το ζευγάρι φυγόδικους και θα αντιμετώπιζαν εκ νέου σύλληψη ακόμη και αν τους χορηγούνταν εγγύηση. Ο πατέρας των δύο αγοριών είχε δηλώσει την εξαφάνισή τους στις 11 Μαΐου, αφού χάθηκαν από το σπίτι τους στο Κολμάρ, στη βορειοανατολική Γαλλία κοντά στα γερμανικά σύνορα.

Η Marine, η οποία φέρεται να είχε αφήσει ακόμη έναν γιο στο σπίτι πριν ξεκινήσει το ταξίδι των 1.365 μιλίων με τα δύο μικρά παιδιά και τον σύντροφό της, οδήγησε μέσω Ισπανίας καθώς η αναζήτηση εντεινόταν, πριν εισέλθει στην Πορτογαλία από την πόλη Miranda do Douro. Το ζευγάρι καταγράφηκε σε βίντεο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους να ανεφοδιάζει το αυτοκίνητο σε βενζινάδικο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν ενώ έπιναν καφέ και έτρωγαν γλυκά, την ώρα που τα παιδιά είχαν ήδη τεθεί σε προσωρινή φροντίδα, μετά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Κατηγορούνται ότι κάλυψαν τα μάτια των παιδιών και τους είπαν ότι μπορούσαν να τα βγάλουν μόνο όταν θα έβρισκαν μαχαίρια που υποτίθεται ότι είχαν θάψει στο έδαφος. Ενώ τα παιδιά υπάκουσαν, το ζευγάρι φέρεται να έφυγε και να τα εγκατέλειψε με ελάχιστα εφόδια: μια αλλαξιά ρούχα, δύο φρούτα και δύο μπουκάλια νερό.

Η πορτογαλική αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντόπισε και συνέλαβε το ζευγάρι στο Φάτιμα, στο πλαίσιο έρευνας για ενδοοικογενειακή βία και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Οι δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και στη συνέχεια τέθηκαν σε προσωρινή φροντίδα ανάδοχης οικογένειας. Σύμφωνα με τις αρχές, είναι καλά στην υγεία τους και πήραν εξιτήριο. Αυτόπτης μάρτυρας που βρήκε τα παιδιά είπε ότι το μεγαλύτερο αγόρι ανέφερε πως είχαν «χαθεί στο δάσος» και ότι οι γονείς τους τα άφησαν πίσω.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Πορτογαλίας ανέφερε ότι οι αρχές συνεργάζονται με τη Γαλλία για την πιθανή επιστροφή των παιδιών, ενώ η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει με τη συνήθη νομική οδό.