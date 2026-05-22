Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή 52χρονη τουρίστρια

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

Ξενοδοχείο
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά, όπου μια 52χρονη τουρίστρια από τη Νορβηγία, έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η γυναίκα βρισκόταν στην παραλία μαζί με τον σύντροφό της, όταν αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία. Όπως ανέφερε, θα επέστρεφε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου για να ξεκουραστεί.

Λίγη ώρα αργότερα, ο σύντροφός της πήγε στο δωμάτιο, όπου τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Aρχές και το ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της 52χρονης αναμένεται να διαπιστωθούν από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί.

 

