Κρήτη: Στην εντατική 3χρονο κοριτσάκι με μώλωπες και υποσκληρίδιο αιμάτωμα

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

Το νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ
Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται το 3χρονο κοριτσάκι
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ ένα κοριτσάκι 3 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων, με σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί διακομίστηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/5/2026) από τη μητέρα του στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα, καθώς και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός του που παρέπεμπαν σε χτυπήματα.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, με τη συνδρομή παιδοχειρουργού, καταφέρνοντας να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το 3χρονο κοριτσάκι, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Πηγή:patris.gr

