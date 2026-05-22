Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε τριπλή καραμπόλα

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου στο ύψος της Αγίας Μαρίνας. Νεκρός είναι ένας άνδρας, περίπου 40 ετών, ενώ ακόμη δύο άτομα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο τροχαίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα, τα οποία συγκρούστηκαν υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους διακόμισαν στο Ασκληπιείο Βούλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.