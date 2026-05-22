Κρήτη: Το πρόσωπο – «κλειδί» των δύο εγκληματικών οργανώσεων – Τα ναρκωτικά, οι «καβάτζες» και ο τρόπος δράσης

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

Όπλα και φυσίγγια
Δεκάδες; φυσίγγια όπλα κια κροτίδες εντόπισε η αστυνομία
Σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών στην Κρήτη κατάφεραν οι αστυνομικές Αρχές, μετά την εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που δρούσαν κυρίως στους Δήμους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Η ευρείας κλίμακας επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης και κάνναβης, με δεκάδες εμπλεκόμενους, μεγάλες χρηματικές ροές, οπλισμό, αλλά και υπόθεση απάτης μέσω επιχορηγήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μυλοποτάμου και Αγίου Νικολάου, συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα, τα οποία φέρονται ως μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων.

Παράλληλα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 61 άτομα για κατά περίπτωση συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και αρχαιοτήτων, καθώς και για απάτη σχετική με κρατικές επιχορηγήσεις.

Μεγάλα ποσά χρημάτων εντοπίστηκαν κατά την επιχείρηση οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης, της Υ.Δ.Ε.Ε. Ρεθύμνου, αλλά και διμοιριών υποστήριξης από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ηρακλείου και Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, οι δύο εγκληματικές ομάδες είχαν αναπτύξει οργανωμένη και συστηματική δράση τουλάχιστον από τις αρχές του έτους. Κομβικό ρόλο και στις δύο οργανώσεις φέρεται να είχε κοινό πρόσωπο, το οποίο λειτουργούσε αφενός ως βασικός προμηθευτής ναρκωτικών της πρώτης ομάδας και αφετέρου συμμετείχε ενεργά στη δεύτερη, τόσο στην προμήθεια όσο και στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της πρώτης εγκληματικής ομάδας χρησιμοποιούσαν τις κατοικίες τους αλλά και υπαίθριους χώρους ως «καβάτζες» για την αποθήκευση των ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης που παραλάμβαναν.

Για τη μεταφορά και διακίνηση των ναρκωτικών χρησιμοποιούσαν εναλλάξ ιδιόκτητα οχήματα, ενώ είχαν θέσει σε λειτουργία ακόμη και κοινό επιχειρησιακό κινητό τηλέφωνο, προκειμένου να συντονίζουν τις κινήσεις τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις αρχές. Η δράση της συγκεκριμένης ομάδας αποτυπώνεται σε τουλάχιστον 108 αγοραπωλησίες ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης προς διαφορετικά άτομα, εκ των οποίων οι 33 έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη εγκληματική ομάδα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το κοινό μέλος λειτουργούσε ως βασικός προμηθευτής ναρκωτικών προς τα υπόλοιπα μέλη, ενώ παράλληλα είχε καθοδηγητικό ρόλο στην περαιτέρω διακίνηση – κυρίως κοκαΐνης – προς τελικούς χρήστες, με αποκλειστικό στόχο το παράνομο οικονομικό όφελος.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε η εμπλοκή των μελών της δεύτερης ομάδας σε τουλάχιστον 30 αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών, με όλους τους εμπλεκόμενους αγοραστές να έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι δύο συγγενικά πρόσωπα του βασικού μέλους των οργανώσεων φέρονται να παρείχαν συνδρομή στην απόκρυψη ποσοτήτων κοκαΐνης, χρηματικών ποσών, αλλά και εξοπλισμού συσκευασίας και επιμερισμού ναρκωτικών ουσιών.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι το συνολικό προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ξεπερνά τις 85.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, περισσότερα από πέντε κιλά κάνναβης, 112,7 γραμμάρια κοκαΐνης, πολεμικά τυφέκια, όπλα, φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 33.715 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, 12 αυτοκίνητα, καθώς και μία μοτοσυκλέτα.

Απάτη με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, οι αρχές εξιχνίασαν και υπόθεση απάτης που σχετίζεται με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, δύο από τους κατηγορούμενους, με τη συνδρομή ακόμη οκτώ ατόμων, φέρονται να δήλωναν ψευδώς αριθμό αιγοπροβάτων, προκειμένου να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κρατικές επιχορηγήσεις για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Η υπόθεση θεωρείται από τις αρχές ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς αποκαλύπτει τη διασύνδεση οργανωμένων κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών με παράνομες πρακτικές οικονομικής εκμετάλλευσης κρατικών ενισχύσεων, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε, οι εμπλεκόμενοι επιχείρησαν να παρουσιάσουν ως πραγματικό ζωικό κεφάλαιο αριθμό προβάτων που δεν κατείχαν, οργανώνοντας μεταφορά ζώων από άλλους κτηνοτρόφους σε ποιμνιοστάσια, καθώς και τοποθέτηση ενωτίων με κωδικούς συγκεκριμένης εκμετάλλευσης, ενόψει επικείμενου ελέγχου από αρμόδιους ελεγκτές.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν -26- έρευνες σε οικίες, ποιμνιοστάσια, αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα, κατά τις οποίες βρέθηκαν – μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• –5.203,8- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
• -112,77- γραμμάρια κοκαΐνης,
-33.715- ευρώ,
• –9- πολεμικά τυφέκια, όπλα διαφόρων διαμετρημάτων και καραμπίνα,
• –128- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
-3- σπαθιά τύπου σαμουράι και -2- μαχαίρια,
-6- ζυγαριές,
• –6- κροτίδες και γκλοπ,
• –2- ασύρματοι επικοινωνίας και -13- κινητά τηλέφωνα,
-12- αυτοκίνητα, καθώς και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν πήλινα αντικείμενα και τμήματα αγγείων, τα οποία θα αποσταλούν στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, προκειμένου να εξεταστεί εάν εμπίπτουν στη νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τα κατασχεθέντα όπλα και λοιπά αντικείμενα θα αποσταλούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες για τις σχετικές εργαστηριακές εξετάσεις. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

