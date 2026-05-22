Δολοφονία 54χρονου στα Κύμινα Θεσσαλονίκης: Ένας από τους κατηγορούμενους έκρυβε ναρκωτικά σε περιστερώνα

Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε βάρος ενός από τους δύο συλληφθέντες για την υπόθεση δολοφονίας 54χρονου στα Κύμινα της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, προέκυψε ότι ο συλληφθείς είχε αναπτύξει δράση στην αποθήκευση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Έτσι, το πρωί της Πέμπτης 21/5 πραγματοποιήθηκε επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δράσεων Βορείου Ελλάδος.

Τι εντοπίστηκε στο σπίτι του κατηγορουμένου

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αστυνομικοί έκαναν φύλλο και φτερό το σπίτι του κατηγορουμένου καθώς και έναν περιστερώνα στην αυλή. Εκεί εντόπισαν και κατέσχεσαν

166 ναρκωτικά δισκία,

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (2,3 γραμμάρια)

και μια συσκευασία ηρωίνης, βάρους 70 γραμμαρίων, η οποία ήταν επιμελώς κρυμμένη σε ειδική κρύπτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε φυλακή, έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αλλά και άλλα αδικήματα. Τα κατασχεθέντα ναρκωτικά πρόκειται να αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται, ότι η σορός του 54χρονου που είχε δολοφονηθεί στα Μάλγαρα – Κυμίνων στη Θεσσαλονίκη και είχε πεταχτεί στον Λουδία ποταμό είχε εντοπιστεί πριν από μία εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι, είχαν υποστηρίξει ότι αφορμή για το έγκλημα ήταν το γεγονός ότι θεώρησαν τον 54χρονο ως ύποπτο για την κλοπή περιστεριών.

