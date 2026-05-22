Ιωάννα Τούνη: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Φεστιβάλ των Καννών – Βίντεο

Ελένη Φλισκουνάκη

Φωτογραφίες: Instagram/j.touni
Στιγμές βγαλμένες από όνειρο φαίνεται πως έζησε πριν από λίγες ώρες, η Ιωάννα Τούνη. Η επιτυχημένη επιχειρηματίας, η οποία έχει μία ιδιαίτερα δυνατή παρουσία στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα, πραγματοποίησε ένα ταξίδι-αστραπή στις Κάννες, για το παγκοσμίου φήμης Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Σε βίντεο που ανήρτησε με την μορφή του Instagram story, στο προφίλ της στη διάσημη πλατφόρμα, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε πως: «Συμπεθέρα να σου πω κάτι; Πετάω για Κάννες! Πετάω μόνη μου για Κάννες».

«Είναι κάτι το οποίο έκλεισα προχθές, σαν την τρελή. Τα κανόνισα όλα τελευταία στιγμή, πετάω για ούτε ένα 24ωρο, για μία εμφάνιση στο κόκκινο χαλί. Μπορώ να πανηγυρίζω μόνη μου.

Θα φτάσω πρώτα και θα σου πω μετά τι ακριβώς συνέβη και βρήκα εισιτήριο ουσιαστικά, για πρόσβαση στο κόκκινο χαλί. Γιατί γενικά δεν υπάρχει πρόσβαση εύκολα, εκτός αν είσαι με κάποιον από τους χορηγούς τους, που δεν είμαι, ή αν είσαι σχετική με ταινίες, όπως ηθοποιός ή παραγωγός, που δεν είμαι», είπε στη συνέχεια.

Η εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των Καννών

Σε stories που ανέβασε μετά το αρχικό της βίντεο, η influencer και επιχειρηματίας παρουσίασε στους ακολούθους της, το εντυπωσιακό φόρεμα που επέλεξε για την εμφάνισή της στο φεστιβάλ.

Όπως μπορεί να δεις κανείς, η Ιωάννα Τούνη έμοιαζε να έχει βγει από κάποιο παιδικό παραμύθι. Το πάνω μέρος του μπλε φορέματος αποτελούνταν από έναν κορσέ, ενώ το κάτω μέρος ήταν αυτό που το έκανε τόσο εντυπωσιακό, καθώς ήταν γεμάτο με βολάν.

Για την εμφάνισή της, έπιασε τα μαλλιά της σε μία χαμηλή αλογοουρά. Τα κοσμήματα δεν ήταν υπερβολικά, προσθέτοντας μία επιπλέον λάμψη στο λουκ της.

