Ηράκλειο: «Θα σε πυροβολήσω 5 φορές» – 22χρονη κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για απειλές εναντίον της

Ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό απασχόλησε το αρμόδιο γραφείο του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου. Σύμφωνα με την καταγγελία 22χρονης, ο σύντροφός της μόλις του ζήτησε να χωρίσουν, την απείλησε λέγοντάς της ότι :«Θα σε πυροβολήσω 5 φορές κια θα σε σκοτώσω».

Τα τηλεφωνήματα και τα λόγια που είπε, προκαλούν πανικό. Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η 22χρονη, ο 26χρονος πρώην σύντροφός της, δεν ξεπέρασε ποτέ το γεγονός ότι του ζήτησε να διακόψουν τη σχέση που διατηρούσαν. Η γυναίκα τρομοκρατήθηκε και ζήτησε τη βοήθεια των αστυνομικών.

Ο 26χρονος συνελήφθη και σύμφωνα με πληροφορίες έχει και στο παρελθόν απασχολήσει για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

