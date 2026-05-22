Ηράκλειο: «Θα σε πυροβολήσω 5 φορές» – 22χρονη κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για απειλές εναντίον της

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

βιασμός
Ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό απασχόλησε το αρμόδιο γραφείο του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου. Σύμφωνα με την καταγγελία 22χρονης, ο σύντροφός της μόλις του ζήτησε να χωρίσουν, την απείλησε λέγοντάς της ότι :«Θα σε πυροβολήσω 5 φορές κια θα σε σκοτώσω».

Τα τηλεφωνήματα και τα λόγια που είπε, προκαλούν πανικό. Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η 22χρονη, ο 26χρονος πρώην σύντροφός της, δεν ξεπέρασε ποτέ το γεγονός ότι του ζήτησε να διακόψουν τη σχέση που διατηρούσαν. Η γυναίκα τρομοκρατήθηκε και ζήτησε τη βοήθεια των αστυνομικών.

Ο 26χρονος συνελήφθη και σύμφωνα με πληροφορίες έχει και στο παρελθόν απασχολήσει για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

ΠΗΓΉ: patris.gr

