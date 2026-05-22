Final Four: Ποιοι σταθμοί του ΗΣΑΠ κλείνουν και ποιες ώρες – Πώς θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

ΗΣΑΠ
Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. και στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τη διεξαγωγή του EuroLeague Final Four, σήμερα, Παρασκευή, 22 Μαΐου, ο σταθμός Θησείο από τις 13:00 και ο σταθμός Φάληρο από τις 14:00 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια συρμών, που δεν θα πραγματοποιούν στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς.

Οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) θα διέρχονται κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα από τους σταθμούς Θησείο και Φάληρο χωρίς να πραγματοποιούν στάση για το επιβατικό κοινό.

Οι σταθμοί θα ανοίξουν ξανά για το επιβατικό κοινό μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων.

