«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού – Διαφάνεια, δικαιοσύνη και ριζικές μεταρρυθμίσεις στον πυρήνα της ομιλίας της

Με έντονο αντισυστημικό, αντιμνημονιακό και εθνοκεντρικό χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού με τίτλο «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Ολύμπιον, όπου η πρόεδρος του νέου κινήματος παρουσίασε τις βασικές αρχές, τους πολιτικούς στόχους και το ιδρυτικό αφήγημα της παράταξης.

Η Μαρία Καρυστιανού εμφανίστηκε με μαύρη φούστα και λευκό πουκάμισο διακοσμημένο με μαύρο τριαντάφυλλο, ένα στοιχείο με έντονο συμβολισμό, καθώς παραπέμπει στον θάνατο, τη θλίψη αλλά και την αναγέννηση. Το πουκάμισο ανήκει στη συλλογή του σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια και αποτέλεσε μέρος της συνολικής εικόνας που επιχείρησε να εκπέμψει η νέα πολιτική κίνηση.

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβαν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, ενώ στην έναρξη προβλήθηκαν βίντεο υποστηρικτών της πρωτοβουλίας. Στη συνέχεια η Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη και το λογότυπο του κόμματος, ένα περιστέρι με κλαδί ελιάς, το οποίο, σύμφωνα με τους διοργανωτές, συμβολίζει την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την εθνική ενότητα.

Πυρήνας της ομιλίας της ήταν τα ζητήματα διαφάνειας, κοινωνικής συνοχής και εθνικής κυριαρχίας, με αιχμές κατά της διαφθοράς, των μνημονιακών πολιτικών και της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στήριξη της οικογένειας και των νέων, στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, στην ενίσχυση του ΕΣΥ και της δημόσιας παιδείας, καθώς και στην ανάγκη για πραγματική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και συνολικότερα θεσμικές μεταρρυθμίσεις.

Παράλληλα, το νέο κόμμα έθεσε στο επίκεντρο την προστασία της πρώτης κατοικίας, τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την καταπολέμηση των καρτέλ που όπως υποστηρίχθηκε, ευθύνονται για την ακρίβεια και τη στρέβλωση της αγοράς.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης προτάσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, την προστασία του φυσικού πλούτου και τη βελτίωση της ασφάλειας στις μεταφορές, με φόντο την τραγωδία των Τεμπών.

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ολοκλήρωσε την ομιλία της με αναφορά στον ποιητή Κωστή Παλαμά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Χρωστάμε σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουνε, θα περάσουν. Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί». Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης ακούγονταν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, προσδίδοντας έναν έντονα συμβολικό και πολιτικό τόνο στη βραδιά.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν μέσω βιντεοσκοπημένων παρεμβάσεων πρόσωπα όπως ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ο Σταύρος Καλεντερίδης και η Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, ενώ το «παρών» έδωσαν αυτοδιοικητικά και πολιτικά στελέχη από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους.

Το παρόν έδωσε και ο πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης.

Ιδιαίτερη εμφάνιση έκανε ο Θανάσης Αυγερινός ο οποίος έχει αναλάβει χρέη εκπροσώπου τύπου, ο οποίος φορούσε μία μπλούζα με τα ονόματα τριών γνωστών Ρώσων συγγραφέων, του Ντοστογιέφσκι, του Τολστόι και του Τσέχοφ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι «συγγραφείς που κάποιοι είπαν ότι πρέπει να ακυρωθούν γιατί είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού».

Ο δημοσιογράφος προκάλεσε αίσθηση με την τοποθέτησή του την ώρα που υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα με τον ήχο, λέγοντας ότι: «Εμείς δεν έχουμε ξένες εταιρείες επικοινωνίας να μας μασαζάρουν, δεν κάνουμε rebranding κάνουμε branding».

Η δήλωση αυτή ερμηνεύτηκε από κάποιους ως αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα ότι δηλαδή σε πολιτικό επίπεδο δεν έχει να προσφέρει και να παρουσιάσει κάτι καινούργιο.

Παρά τις προσδοκίες των διοργανωτών για μεγαλύτερη συμμετοχή, οι παρευρισκόμενοι υπολογίζονται περίπου στους 800.

Ωστόσο, συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα, μέσω περιοδειών και άμεσης επαφής με τους πολίτες, το νέο κόμμα ίσως έχει μεγαλύτερη απήχηση.

Σήμερα η κατάθεση του Καταστατικού στον Άρειο Πάγο

Σήμερα (22/5/2026) αναμένεται η κατάθεση του ιδρυτικού Καταστατικού στον Άρειο Πάγο του κόμματος έπειτα από την αναβολή που είχε πάρει για τη συγκέντρωση περισσότερων υπογραφών με στόχο τις 70.000.

Την ίδια στιγμή, στην κυβέρνηση παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από το νέο πολιτικό εγχείρημα. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα ενταθεί η πολιτική πόλωση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιμένει πως προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η καθημερινότητα των πολιτών και η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου μέχρι τις επόμενες εκλογές.

Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη θεωρούν πως η εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών, τόσο από τη Μαρία Καρυστιανού όσο και από τον Αλέξη Τσίπρα, αναδιαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό, ενώ με ενδιαφέρον παρακολουθούν και τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εξακολουθεί να επηρεάζει κάποιο τμήμα της δεξιάς παράταξης.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα καταγράψουν τη δυναμική της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», καθώς και οι περιοδείες της Μαρίας Καρυστιανού ανά την Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να μετατρέψει την κοινωνική απήχηση της παρουσίας της σε οργανωμένη πολιτική δύναμη.