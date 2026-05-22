Ρώμη: Το «πρόσωπο» του διάσημου ημερολογίου με τους «σέξι παπάδες» ομολογεί ότι δεν υπήρξε ποτέ ιερέας – «Ήταν ένα αστείο»

Ένα από τα πιο δημοφιλή αναμνηστικά της Ρώμης τα τελευταία είκοσι χρόνια, το περίφημο ασπρόμαυρο ημερολόγιο με τα κοντινά πλάνα εμφανίσιμων ανδρών με ιερατική ενδυμασία, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος έπειτα από αποκαλύψεις για τη γνησιότητά του.

Όπως αποδείχθηκε, ελάχιστοι από τους εικονιζόμενους έχουν πράγματι σχέση με την εκκλησία, μετατρέποντας το διαβόητο «σέξι ημερολόγιο των ιερέων» σε ένα ιδιότυπο λεύκωμα… «ψεύτικων ιερέων».

Το εξώφυλλο και το μυστικό πίσω από το χαμόγελο

Ο Τζοβάνι Γκαλίτσια αποτελεί το πρόσωπο του εξωφύλλου για πολλές από τις τελευταίες 23 εκδόσεις του ημερολογίου.

Στην ίδια φωτογραφία που ανακυκλώνεται χρόνο με τον χρόνο, ο Γκαλίτσια έχει ένα αινιγματικό χαμόγελο, μπροστά από έναν τοίχο εκκλησίας στη γενέτειρά του, το Παλέρμο.

Μιλώντας στο πρακτορείο Associated Press (AP) από το σαλόνι του σπιτιού του στη Βερόνα, ο Γκαλίτσια αποκάλυψε την αλήθεια πίσω από εκείνο το στιγμιότυπο.

«Ήταν το χαμόγελο ενός αμήχανου παιδιού, επειδή έβλεπα όλους τους φίλους μου μπροστά μου να γελάνε δυνατά επειδή ήμουν ντυμένος σαν να ήμουν ιερέας», δήλωσε.

Για τον ίδιο, η φωτογράφιση ήταν απλώς μια εφηβική τρέλα που δεν επηρέασε τη ζωή του, μέχρι που ένα δημοσίευμα της ρωμαϊκής εφημερίδας La Repubblica αυτή την εβδομάδα αποκάλυψε την αλήθεια, προσελκύοντας τα βλέμματα ολόκληρης της χώρας.

Το Βατικανό, με το οποίο το ημερολόγιο δεν έχει καμία απολύτως σχέση, αρνήθηκε να σχολιάσει το γεγονός.

12 ασπρόμαυρα πορτρέτα

Ο Γκαλίτσια, ο οποίος σήμερα είναι 39 ετών και εργάζεται ως αεροσυνοδός σε ισπανική αεροπορική εταιρεία, ήταν μόλις 17 ετών όταν κοινοί φίλοι τον έφεραν σε επαφή με τον φωτογράφο Πιέρο Πάτσι.

Ο Πάτσι είναι γνωστός για τη δημιουργία αντίστοιχου ημερολογίου με Βενετσιάνους γονδολιέρηδες, ενώ έχει ιδρύσει και μουσεία για την ιστορία της γάτας στη Βουδαπέστη και το Μαυροβούνιο.

Το ημερολόγιο, που ονομάζεται επίσημα «Calendario Romano» (Ρωμαϊκό Ημερολόγιο), περιλαμβάνει 12 ασπρόμαυρα πορτρέτα ανδρών με ιερατικά ρούχα, πολλά από τα οποία επαναχρησιμοποιούνται κάθε χρόνο.

Ο Γκαλίτσια γνώριζε μόνο έναν από τους εικονιζόμενους, έναν Γάλλο, ο οποίος επίσης δεν ήταν ιερέας.

Από την πλευρά του, ο Πάτσι δήλωσε στο AP ότι τουλάχιστον το ένα τρίτο όσων εμφανίζονται στο ημερολόγιο είναι πραγματικά ιερείς, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο 39χρονος αεροσυνοδός ανέφερε ότι δεν τον έχουν σταματήσει ποτέ στον δρόμο, αν και κάποια ξαδέφλια του του είχαν κάνει κάποτε δώρο το ημερολόγιο στη γιαγιά τους «και πέθαναν όλοι από τα γέλια».

Υψηλή ζήτηση και οι «γυμνασμένοι» ιερείς

Ένας καταστηματάρχης στη λεωφόρο Corso Vittorio Emanuele II επιβεβαίωσε ότι η ζήτηση παραμένει σταθερά υψηλή, ιδιαίτερα ανάμεσα στους τουρίστες από τη Λατινική Αμερική.

«Έχει σταθερές πωλήσεις», σημείωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ένα «αντίπαλο» ημερολόγιο που απεικονίζει τον πάπα Λέοντα αποδεικνύεται εξίσου δημοφιλές.

«Οι Νοτιοαμερικάνοι προτιμούν τους σέξι παπάδες, αλλά όλοι αγοράζουν τον πάπα Λέοντα», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός ποντίφικας, ο οποίος εξελέγη πέρυσι, είναι γνωστός για την καλή φυσική του κατάσταση και φημολογείται ότι έχει εγκαταστήσει γυμναστήριο μέσα στο παπικό διαμέρισμα.

Πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, ήταν τακτικός θαμώνας του γυμναστηρίου Omega, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Βατικάνιο.

Ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου, Αλεσάντρο Ταμπουρλάνι, επιβεβαίωσε ότι τα μέλη του κλήρου είναι συχνοί επισκέπτες στον χώρο του.

«Ιερείς γυμνάζονται εδώ, καθώς επίσης επίσκοποι και καρδινάλιοι», είπε.

Χωρίς να αποκαλύψει ονόματα, ο Ταμπουρλάνι πρόσθεσε: «Είχαμε έναν Αμερικανό επίσκοπο που ήταν πιο μυώδης και από bodybuilder».

Τέχνη, όχι εξαπάτηση

Ο Γκαλίτσια βλέπει αυτές τις φωτογραφίες ως μέρος μιας καλλιτεχνικής παράδοσης, σημειώνοντας ότι κανείς δεν πιστεύει πως οι ηθοποιοί που υποδύονται τους κληρικούς στην τηλεόραση είναι πραγματικοί ιερείς.

«Φυσικά, κλείνει λίγο το μάτι στη δυναμική ανάμεσα στο ιερό και το βέβηλο, επειδή είναι σαφές ότι το να βλέπεις έναν κόσμο που είναι μακρινός και κατά κάποιο τρόπο τόσο “ιερός” όσο ο εκκλησιαστικός κόσμος, με έναν τόσο “φρέσκο” άνδρα, δημιουργεί ένα είδος ασυμβατότητας», ανέφερε.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν καταλαβαίνει γιατί αυτά τα κοντινά πλάνα ερμηνεύτηκαν ως σέξι, άποψη με την οποία συμφωνεί και ο δημιουργός τους.

«Υπάρχει μια τάση να συγχέεται το ωραίο με το αισθησιακό, επειδή στις μέρες μας, ειδικά στον σημερινό κόσμο, ο οποίος είναι αρκετά σεξουαλικοποιημένος, η ομορφιά εκφράζεται μόνο μέσω του αισθησιασμού», εξήγησε ο Γκαλίτσια.

«Παρόλα αυτά, εκτιμώ την παρατήρηση και το εκλαμβάνω ως κομπλιμέντο – επειδή το να καταφέρνεις να είσαι σέξι με ένα ιερατικό κολλάρο δεν είναι μικρό κατόρθωμα».

Η εμπορική επιτυχία και η «ευλογία» ενός αληθινού ιερέα

Ο Πάτσι δεν αποκαλύπτει τον ακριβή αριθμό των πωλήσεων, αλλά υπολογίζει ότι ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες ετησίως.

Ενώ ο ίδιος εισπράττει πνευματικά δικαιώματα, ο Γκαλίτσια, που είχε υπογράψει παραίτηση από δικαιώματα όταν βγήκε η φωτογραφία, δήλωσε ότι δεν ζήτησε ποτέ χρήματα.

Το ημερολόγιο πωλείται έναντι περίπου 8 ευρώ σε καταστήματα γύρω από το Βατικανό και στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης.

Ένας υπάλληλος καταστήματος, ο Χασάμ Μοχάμαντ, επιβεβαίωσε ότι πουλάει μερικά κομμάτια κάθε μέρα.

Παρόλο που ο Πάτσι περιλαμβάνει στο εσωτερικό μια σελίδα με χρηστικές πληροφορίες για το Βατικανό, η παραγωγή παραμένει ανεξάρτητη από την Αγία Έδρα.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι το ημερολόγιο φαίνεται να έχει την έγκριση ακόμη και πραγματικών ιερέων.

Ένας κληρικός από τη Νότια Κορέα, που βρέθηκε αυτή την εβδομάδα κοντά στο Βατικανό, δήλωσε ότι το αναμνηστικό είναι ιδιαίτερα γνωστό στην πατρίδα του, ειδικά μεταξύ των νέων που το αντιμετωπίζουν με χιούμορ.

Ο ιερέας, ο οποίος συστήθηκε ανεπίσημα ως πάτερ Ντομένικο, δήλωσε: «Συχνά πιστεύουν ότι οι ιερείς είναι άκαμπτοι και απόμακροι. Αλλά κοιτάζοντας αυτό το ημερολόγιο, σκέφτονται ότι οι ιερείς είναι πιο οικείοι και ότι οι ιερείς μπορούν να έχουν πλάκα. Νομίζω ότι στην Κορέα αυτό το ημερολόγιο είναι πολύ διάσημο, και είναι μια χαρά».

Η ισπανική παροιμία και οι «μακρυμάλληδες» ιερείς

Ο Πάτσι έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι χρησιμοποιούσε φωτογραφίες νέων ανδρών, ντυμένων με θρησκευτικούς χιτώνες κατά τη διάρκεια των πομπών της Μεγάλης Εβδομάδας στην Ισπανία, παρόλο που οι ίδιοι δεν ήταν ιερείς, ούτε καν είχαν φωτογραφηθεί στη Ρώμη.

«Υπάρχει μια παλιά ισπανική παροιμία: “Δεν είναι ο ζωγράφος που κάνει μια εικόνα ιερή, αλλά ο άνθρωπος που την προσκυνά“», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ο φωτογράφος.

Η έκδοση έχει γίνει διάσημη για τη λαμπερή και γοητευτική παρουσίαση του κλήρου, με τη φετινή έκδοση να περιλαμβάνει μέχρι και έναν ξανθό «ιερέα» που θυμίζει περισσότερο ναυαγοσώστη του Baywatch.

Ο Πάτσι φαίνεται πως δυσκολεύεται όλα αυτά τα χρόνια να εντοπίσει πραγματικά φωτογενείς ιερείς, παρά τον ισχυρισμό του ότι περίπου το ένα τρίτο των φετινών μοντέλων ανήκει πράγματι στον κλήρο.

Πάντως, ένας πραγματικός ιερέας που είχε αποκτήσει τεράστιο κοινό στο διαδίκτυο, ο 32χρονος Αλμπέρτο Ραβανιάνι από το Μιλάνο, του οποίου τα βίντεο από το γυμναστήριο συγκέντρωναν χιλιάδες ακόλουθους, εγκατέλειψε την ιεροσύνη νωρίτερα φέτος, δηλώνοντας ότι κουράστηκε από την αγαμία.

Με πληροφορίες από: Associated Press, Daily Mail