Φρίκη στο Οχάιο: Ένας καβγάς σκύλων οδήγησε στο 10ήμερο βασανιστήριο ενός άνδρα από τους 5 εραστές της συντρόφου του

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

martina
Μια υπόθεση πολυσυντροφικότητας που κατέληξε σε έναν εφιάλτη παρατεταμένου βασανισμού ήρθε στο φως της δημοσιότητας στο Οχάιο των ΗΠΑ, με την καταδίκη μιας 29χρονης γυναίκας σε 22 χρόνια κάθειρξης.

Η κατηγορούμενη, η οποία διατηρούσε ταυτόχρονες ερωτικές σχέσεις με έξι άνδρες, κρίθηκε ένοχη ως ο «εγκέφαλος» πίσω από τον άγριο ξυλοδαρμό και την ομηρία ενός εξ αυτών, επειδή θεωρήθηκε υπεύθυνος για τον τραυματισμό της.

Το χρονικό του βασανισμού και η διάσωση

Η 29χρονη Μαρτίνα Εσκέδα, από το Τολέδο του Οχάιο, καταδικάστηκε την Πέμπτη σε δικαστήριο της κομητείας Λούκας.

Η Εσκέδα, ο σύζυγός της Μάικλ Εσκέδα και πέντε από τους συντρόφους της -οι Όστιν ΜακΚλέλαν, Άαρον και Όστιν Μπράντσο, Τσανς Τζόνστον και Ντέιβιντ Σέσνα– ζούσαν όλοι μαζί κάτω από την ίδια στέγη.


Σύμφωνα με την αστυνομία, η 29χρονη διέταξε τους υπόλοιπους συντρόφους της να μεταφέρουν τον ΜακΚλέλαν στο ξενοδοχείο Red Roof Inn στην περιοχή Μόμι, όπου τον ξυλοκοπούσαν άγρια με γροθιές και ρόπαλα του μπέιζμπολ για 10 ημέρες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Toledo Blade, το θύμα υπέστη πολλαπλά κατάγματα, ενώ οι βασανιστές του τον κρατούσαν άγρυπνο και χωρίς φαγητό.

Η φρικτή αυτή περιπέτεια ξεκίνησε όταν ξέσπασε ένας καβγάς ανάμεσα στα σκυλιά του σπιτιού. Όταν ο ΜακΚλέλαν και η 29χρονη προσπάθησαν να χωρίσουν τα ζώα, η Εσκέδα υπέστη κάταγμα στο χέρι της μέσα στο χάος.

Αντί όμως να πει την αλήθεια, είπε ψέματα στους υπόλοιπους συντρόφους της, κατηγορώντας τον ΜακΚλέλαν ότι εκείνος της έσπασε το χέρι.

Αυτό το ψέμα πυροδότησε τη βάναυση εκδίκηση.

Ο ΜακΚλέλαν κατάφερε να σωθεί μόνο όταν οι απαγωγείς του τού επέτρεψαν μια σύντομη μετακίνηση σε ένα κοντινό κατάστημα ψιλικών στις 21 Μαρτίου 2025, σύμφωνα με το FOX 8.

Κατά τη διάρκεια αυτής της στιγμής, κατάφερε να επικοινωνήσει με κάποιον, ο οποίος στη συνέχεια ειδοποίησε τη μητέρα του. Η μητέρα του έσπευσε αμέσως στο ξενοδοχείο για να τον σώσει και παράλληλα κλήθηκε η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί εξέδωσαν εντάλματα, έθεσαν το ξενοδοχείο υπό παρακολούθηση και συνέλαβαν και τους έξι υπόπτους πριν προλάβουν να διαφύγουν.

Ο ΜακΚλέλαν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τραύματα σε ολόκληρο το σώμα του.

Οι ποινές

Το δικαστήριο επέβαλε στην Εσκέδα ποινή κάθειρξης 8 ετών για απαγωγή πρώτου βαθμού και από 7 έτη για δύο κακουργηματικές κατηγορίες επίθεσης δεύτερου βαθμού, οι οποίες θα εκτιθούν διαδοχικά – συνολικά 22 χρόνια.


Ο σύζυγός της καταδικάστηκε σε 16 χρόνια κάθειρξης για τις ίδιες κατηγορίες.

Στους υπόλοιπους άνδρες επιβλήθηκαν διάφορες ποινές, ενώ η δίκη του Σέσνα πρόκειται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η αστυνομία ανακάλυψε ότι η Εσκέδα διατηρούσε ερωτική σχέση και με τους πέντε συνεργούς της, έχοντας μάλιστα αποκτήσει πολλά παιδιά μαζί τους.

Η Μόργκαν Άιζενμπεργκ, δικηγόρος της Εσκέδα, υποστήριξε ότι η πελάτισσά της είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση κατά την παιδική της ηλικία και πέρασε την εφηβεία της σε ανάδοχη οικογένεια.

«Δεν καταλαβαίνει την αγάπη, επειδή δεν την ένιωσε ποτέ», δήλωσε η Άιζενμπεργκ.

