Επέστεψαν με ειδικές πτήσεις στην Κωνσταντινούπολη 428 ακτιβιστές του «Παγκόσμιου Στόλου Sumud» – Καταγγελίες για βασανιστήρια με tasers 

Στην Κωνσταντινούπολη έφτασαν σήμερα 428 ακτιβιστές του ανθρωπιστικού στόλου «Global Sumud», οι οποίοι είχαν συλληφθεί από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα. Οι ακτιβιστές μεταφέρθηκαν με τρεις ειδικές πτήσεις από το Ισραήλ στην Τουρκία, μετά από επιχείρηση αναχαίτισης του στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Την ίδια στιγμή η ομάδα νομικής υπεράσπισης τους καταγγέλλει ότι κατά τη διάρκεια της κράτησης τους υπέστησαν σοβαρά και συστηματικά βασανιστήρια, ακόμα και με τη χρήση Tasers.

Τρεις πτήσεις της Turkish Airlines προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, μεταφέροντας τους εκατοντάδες συμμετέχοντες.

Με την άφιξή τους στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, οι ακτιβιστές έγιναν δεκτοί στο VIP Hall του αεροδρομίου από συγγενείς τους και αξιωματούχους των χωρών τους, ενώ για τους τραυματίες κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα στο σημείο.

Σύμφωνα με τις αρχές, μετά την τελετή υποδοχής μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κωνσταντινούπολης για εξετάσεις, στο πλαίσιο έρευνας που έχει ξεκινήσει η εισαγγελία.

The Sumud Flotilla activists, kidnapped in international waters, have been hospitalized after being brutally tortured by Israeli forces. pic.twitter.com/qPBLK0wNs2 — The Resonance (@Partisan_12) May 21, 2026

Ο στολίσκος είχε αναχωρήσει την περασμένη Πέμπτη από τη Μαρμαρίδα της Τουρκίας και αποτελούνταν από 428 άτομα από 44 χώρες, με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας.

Όλα τα σκάφη του στολίσκου, σύμφωνα με τους διοργανωτές, κατασχέθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα.

The @gbsumudflotilla releasees receive a warm welcome as they step off the plane in Türkiye: victory is trying, villainy is israeli @thiagoavilabr pic.twitter.com/oiBMUY0LQF — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) May 21, 2026

Καταγγελίες για βασανιστήρια με tasers

Η συλλογικότητα δικηγόρων στο Ισραήλ Adalah που ανέλαβε την υπεράσπιση των ακτιβιστών αναφέρει ότι έλαβε μεγάλο αριθμό καταγγελιών για σημαντική βία, που «αποκαλύπτουν ένα νέο μοτίβο σωματικής κακοποίησης που χρησιμοποιείται σκόπιμα από τις ισραηλινές αρχές.

Αυτή η βία είχε ως αποτέλεσμα σοβαρούς και εκτεταμένους τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τριών ατόμων που νοσηλεύτηκαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Οι δικηγόροι κατέγραψαν δεκάδες συμμετέχοντες με υποψία σπασμένων πλευρών και επακόλουθη δυσκολία στην αναπνοή.

Αναφορές έδειξαν επίσης τη συχνή χρήση tasers εναντίον των συμμετεχόντων, καθώς και τραυματισμούς που προκλήθηκαν από τη χρήση πλαστικών σφαιρών κατά την αναχαίτιση των σκαφών της νηοπομπής και στο στρατιωτικό σκάφος στο οποίο μεταφέρθηκαν. Οι κρατούμενοι ακτιβιστές υπέστησαν ακραία βία τόσο στα σκάφη όσο και κατά τη μεταφορά τους από τα σκάφη στο λιμάνι».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΜΚΟ, «επιπλέον, οι αρχές ανάγκασαν τους ακτιβιστές να λάβουν στάσεις που προκαλούν σωματικό στρες· κατά τη μετακίνησή τους στο λιμάνι, αναγκάστηκαν να περπατούν σκυμμένοι εντελώς προς τα εμπρός, ενώ οι φρουροί τους κρατούσαν βίαια την πλάτη προς τα κάτω. Οι συμμετέχοντες αναγκάστηκαν επίσης να καθίσουν στα γόνατα μέσα στο σκάφος για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Εκτός από αυτή τη σωματική κακοποίηση, οι συμμετέχοντες υπέστησαν σοβαρό σεξιστικό και σεξουαλικό εξευτελισμό. Επιπλέον, οι ισραηλινές αρχές έσκισαν τις μαντίλες αρκετών γυναικών συμμετεχουσών».

Η ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτήρισε την κράτηση των ακτιβιστών ως παράνομη, λέγοντας ότι «ολόκληρη η επιχείρηση, από την παράνομη αναχαίτιση σε διεθνή ύδατα έως τα συστηματικά βασανιστήρια, την ταπείνωση και την αυθαίρετη κράτηση ειρηνικών ακτιβιστών, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Τέλος, η Adalah δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακρόαση στο Ειρηνοδικείο του Ashkelon για την ακτιβίστρια Zohar Regev, η οποία κατέχει ισραηλινή υπηκοότητα.

Η ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσε ότι οι ισραηλινές αρχές κρατούν την Regev με «αβάσιμες και αντιφατικές κατηγορίες» για «παράνομη είσοδο στο Ισραήλ», «παράνομη διαμονή» και προσπάθεια διάρρηξης του αποκλεισμού της Γάζας.