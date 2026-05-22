Euroleague: Εντυπωσιακό drone show φώτισε τον ουρανό της Αθήνας μετά το γκαλά για το Final Four

Enikos Newsroom

Αθλητισμός

drone show euroleague
Intime Live
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ένα εντυπωσιακό drone show φώτισε τον ουρανό της Αθήνας, μετά την ολοκλήρωση του γκαλά της Euroleague στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το Final Four.

Τα drones σχημάτισαν στον ουρανό τα σήματα των τεσσάρων ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση, δηλαδή του Ολυμπιακού, της Φενερμπαχτσέ, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια. Στο σόου εμφανίστηκε και το τρόπαιο του θεσμού.

Η Ακρόπολη είχε επίσης θέση στο εντυπωσιακό θέαμα, ενώ τα drones σχημάτισαν και το σήμα της Euroleague. Οι εικόνες από τον ουρανό της Αθήνας δημιούργησαν ένα ιδιαίτερο σκηνικό, λίγες ώρες πριν από την κορύφωση της διοργάνωσης.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έδωσαν το «παρών» σημαντικά πρόσωπα του μπάσκετ, μεταξύ των οποίων ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης.

Στο γκαλά βρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

drone show euroleague
drone show euroleague
drone show euroleague
drone show euroleague
drone show euroleague
drone show euroleague
drone show euroleague
drone show euroleague
drone show euroleague

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Καθολική απαγόρευση λιανικής πώλησης προϊόντων κάνναβης

ΠΙΣ: Άκυρες οι εκλογές της 26ης Απριλίου-Η απόφαση του υπουργείου Υγείας

Συναγερμός από την Τράπεζα της Ελλάδος: Προσοχή σε διαδικτυακές απάτες με το όνομα του Γιάννη Στουρνάρα

Καύσιμα με τιμές «φωτιά» – Στα 2,12 ευρώ η αμόλυβδη, στο 1,81 το πετρέλαιο

Οι 13 σημαντικότερες ανακοινώσεις στο Google I/O 2026

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
01:21 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρωταθλητής με την Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο… άργησε λίγο αλλά τελικά πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο πρωταθλήματος μ...
11:42 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Final Four: Πώς θα γίνει η μετακίνηση των φιλάθλων και η πρόσβαση στο ΟΑΚΑ – Όλα τα μέτρα ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ.

Παρουσιάστηκαν σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα αυξημένα μέ...
03:17 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Δ. Γιαννακόπουλος για παραχώρηση του Telekom Center για το Final Four: «Όποιος επιχειρήσει να παρανομήσει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες»

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Final Four της Αθήνας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με μήνυμα ...
23:54 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Europa League: Η Άστον Βίλα σάρωσε με 3-0 την Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League

Η Άστον Βίλα διέλυσε στην Κωνσταντινούπολη με 3-0 την Φράιμπουργκ, που δεν μπόρεσε σε κανένα σ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν