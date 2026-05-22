Euroleague: Εντυπωσιακό drone show φώτισε τον ουρανό της Αθήνας μετά το γκαλά για το Final Four

Ένα εντυπωσιακό drone show φώτισε τον ουρανό της Αθήνας, μετά την ολοκλήρωση του γκαλά της Euroleague στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το Final Four.

Τα drones σχημάτισαν στον ουρανό τα σήματα των τεσσάρων ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση, δηλαδή του Ολυμπιακού, της Φενερμπαχτσέ, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια. Στο σόου εμφανίστηκε και το τρόπαιο του θεσμού.

Η Ακρόπολη είχε επίσης θέση στο εντυπωσιακό θέαμα, ενώ τα drones σχημάτισαν και το σήμα της Euroleague. Οι εικόνες από τον ουρανό της Αθήνας δημιούργησαν ένα ιδιαίτερο σκηνικό, λίγες ώρες πριν από την κορύφωση της διοργάνωσης.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έδωσαν το «παρών» σημαντικά πρόσωπα του μπάσκετ, μεταξύ των οποίων ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης.

Στο γκαλά βρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.