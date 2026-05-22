MasterChef: Αυτός είναι ο πρώτος φιναλίστ της Silver Week – Δείτε το βίντεο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

masterchef
Το MasterChef πλησιάζει στην κορύφωσή του και η αγωνία χτυπάει κόκκινο. Στο χθεσινό επεισόδιο (21/5) του δημοφιλούς ριάλιτι του STAR, οι φιναλίστ ρίχτηκαν στη μάχη για το πρώτο «χρυσό» εισιτήριο που οδηγεί στον μεγάλο τελικό του Silver επάθλου, μέσα από την άκρως απαιτητική δοκιμασία «Follow the Chef».

Αυτή τη φορά, ο καταξιωμένος σεφ Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος πήρε τα ηνία της κουζίνας. Ο Χρήστος, ο Πέτρος και ο Σαμ έπρεπε να αντιγράψουν πιστά και σε πραγματικό χρόνο το πιάτο του, ακολουθώντας τυφλά κάθε του κίνηση, χωρίς μάλιστα να έχουν το δικαίωμα να κάνουν ούτε μία ερώτηση.

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας, ο chef σχολίασε θετικά και τις δύο προσπάθειες που ξεχώρισαν. «Και τα δύο πιάτα θα ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένος να τα γευτώ σε ένα εστιατόριο. Υπήρχαν μικρές αστοχίες στο αισθητικό κομμάτι, αλλά το σημαντικότερο, και το τονίζω συνεχώς, είναι το γευστικό κομμάτι», δήλωσε ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος.

Έπειτα αποκάλυψε ποιος παίκτης πλησίασε περισσότερο το πρωτότυπο πιάτο και κέρδισε το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. «Το ένα από τα δύο πιάτα ήταν λίγο πιο άτονο. Η καλύτερη προσπάθεια ανάμεσα στον Πέτρο και τον Χρήστο, που δίνει το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Silver, είναι αυτή που έφτασε πιο κοντά στο πρωτότυπο πιάτο. Αυτή είναι η προσπάθεια του Πέτρου», ανακοίνωσε ο chef.

«Πάρα πολύ χαρούμενος. Πάρα πολύ ανακουφισμένος», είπε ο παίκτης ακούγοντας το αποτέλεσμα και χωρίς να κρύβει τη συγκίνησή του για τη νίκη.

Δείτε το βίντεο:

