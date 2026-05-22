Ντιέγκο Μαραντόνα: Ο γιατρός του αρνήθηκε κάθε ευθύνη στη δίκη για τον θάνατό του – «Ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του»

Ο Λεοπόλντο Λούκε, ο βασικός γιατρός που κατηγορείται στη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, αρνήθηκε την Πέμπτη (21/5) κάθε ευθύνη για την επιλογή της κατ’ οίκον νοσηλείας, κατά την οποία πέθανε ο θρύλος του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

Ο νευροχειρουργός και στενός συνεργάτης του Μαραντόνα τα τελευταία χρόνια της ζωής του υποστήριξε ότι «ο μόνος που θα με υπερασπιζόταν είναι ο Ντιέγκο». Ο ίδιος δήλωσε ότι στοχοποιείται επειδή είχε τις περισσότερες επαφές με τον πρώην ποδοσφαιριστή.

«Είναι εύκολο να στοχοποιούμαι επειδή ήμουν αυτός που είχε τις περισσότερες επαφές μαζί του», δήλωσε ο Λεοπόλντο Λούκε, υποστηρίζοντας ότι ήταν «ο άνθρωπος που ήθελε περισσότερο να βοηθήσει» τον πρώην άσο.

Ο γιατρός ανέφερε ότι ο Μαραντόνα ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του μετά την επέμβαση για αιμάτωμα στο κεφάλι, στις αρχές Νοεμβρίου του 2020. Ο Λούκε υποστήριξε ότι προσπάθησε επανειλημμένα να τον πείσει να μεταφερθεί «σε έναν χώρο όπου θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν».

Ο νευροχειρουργός δικάζεται μαζί με άλλους έξι επαγγελματίες υγείας για πιθανές αμέλειες, οι οποίες φέρονται να συνέβαλαν στον θάνατο του Μαραντόνα τον Νοέμβριο του 2020. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής ήταν «διαυγής» όταν έφυγε από την κλινική μετά τη νευροχειρουργική επέμβαση.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέθανε από πνευμονικό οίδημα και καρδιοαναπνευστική ανακοπή, τρεις εβδομάδες μετά την επέμβαση, κατά τη διάρκεια της κατ’ οίκον ανάρρωσής του.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο γιατρός εντατικής θεραπείας Φερνάντο Βιγιαρέχο, ο οποίος ανέφερε ότι αρχικά είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταφοράς του Μαραντόνα σε εξειδικευμένη δομή αποκατάστασης.

«Είχαμε προτείνει ένα ίδρυμα εξειδικευμένο στη θεραπεία εξαρτήσεων», εξήγησε ο Βιγιαρέχο. «Πίστευα ότι όλα κατευθύνονταν προς τα εκεί», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια ενημερώθηκε πως αποφασίστηκε κατ’ οίκον νοσηλεία επειδή «ο ασθενής ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του».

Ο ίδιος τόνισε ότι ο Μαραντόνα χρειαζόταν πιο οργανωμένη φροντίδα. «Χρειαζόταν μια πιο οργανωμένη δομή, με ιατρικό εξοπλισμό και διεπιστημονική φροντίδα που ήταν δύσκολο να διατηρηθεί στο σπίτι», ανέφερε. «Αυτός ο ασθενής χρειαζόταν νοσηλευτικό ίδρυμα», πρόσθεσε.

Σε προηγούμενη ακρόαση, η κόρη του Μαραντόνα, Τζάνα, είχε κατηγορήσει τον Λεοπόλντο Λούκε ότι τότε άσκησε πιέσεις για κατ’ οίκον νοσηλεία, υποσχόμενος συνεχή φροντίδα «24 ώρες το 24ωρο» κατά την ανάρρωση που αποδείχθηκε μοιραία.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε ευθύνη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα. Οι ίδιοι αντιμετωπίζουν ποινές από 8 έως 25 χρόνια κάθειρξης.

Η δίκη συνεχίζεται με δύο συνεδριάσεις την εβδομάδα και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο.