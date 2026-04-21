Συνεχίζεται η δίκη Μαραντόνα: Καταγγελία « φρικτής χειραγώγησης» της οικογένειας από τους γιατρούς

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

diki maradona

Συνεχίστηκε την Τρίτη (21/4) η δίκη για τις συνθήκες θανάτου του θρύλου του αργεντίνικου και παγκόσμιου ποδοσφαίρου Ντιέγκο Μαραντόνα, με μία από τις κόρες του, την Τζανίνα, να καταγγέλλει ότι εκτυλίχθηκε μια «…πλήρη και φρικτή χειραγώγηση» της οικογένειας από την ιατρική ομάδα που το 2020 πλαισίωνε τον πατέρα της στις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του.

«Η χειραγώγηση ήταν πλήρης και φρικτή, νιώθω σαν ανόητη», δήλωσε η 36χρονη Τζανίνα, στοχεύοντας ιδιαίτερα τρεις από τους κατηγορούμενους που δικάζονται στο Σαν Ισίδρο, κοντά στο Μπουένος Άιρες, για αμέλειες που ενδέχεται να αποδείχθηκαν μοιραίες.

«Εμπιστεύτηκα αυτούς τους τρεις ανθρώπους και το μόνο που έκαναν ήταν να μας χειραγωγήσουν και να αφήσουν τον γιο μου χωρίς παππού», είπε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Επτά επαγγελματίες υγείας (γιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος, νοσηλευτές) δικάζονται για την ενδεχόμενη ευθύνη τους στον θάνατο του Μαραντόνα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 60 ετών από καρδιοαναπνευστική ανακοπή και πνευμονικό οίδημα, μόνος στο κρεβάτι κατοικίας που είχε ενοικιαστεί, όπου βρισκόταν σε ανάρρωση μετά από νευροχειρουργική επέμβαση χωρίς επιπλοκές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

