Παναθηναϊκός – Μονακό 87-79: Στα Playoffs της Euroleague το «τριφύλλι» – Η Βαλένθια αντίπαλός του

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανέβασε στροφές στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν, επικράτησε της Μονακό με 87-79 και εξασφάλισε την πρόκρισή του στα playoffs της Euroleague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδειξε αποφασιστικότητα, βρήκε λύσεις στην επίθεση και διαχειρίστηκε σωστά την πίεση στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» βρήκε απέναντί της μια Μονακό με περιορισμένες επιλογές, καθώς αγωνίστηκε με οκτώ παίκτες, και εκμεταλλεύτηκε την περίσταση για να επιβάλει τον ρυθμό της. Με τη νίκη αυτή, οι «πράσινοι» σφράγισαν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Βαλένθια, μια ομάδα που μπορεί να μην έχει μεγάλη εμπειρία σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά έχει ήδη νικήσει δύο φορές τον Παναθηναϊκό AKTOR τη φετινή σεζόν.

Κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό AKTOR ήταν ο Τι Τζέι Σόρτς, ο οποίος αξιοποίησε την ευκαιρία που του έδωσε ο Αταμάν και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους. Από την πλευρά της Μονακό, ο Μάικ Τζέιμς προσπάθησε σχεδόν μόνος του να κρατήσει την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι και τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους και 7 ασίστ.

Το πρώτο παιχνίδι της σειράς με τη Βαλένθια είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη (28/4, 21:45) στην Ισπανία. Εκεί, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα επιδιώξει να κάνει το μπρέικ, ώστε να μεταφέρει το πλεονέκτημα στη συνέχεια της σειράς στο Telecom Center.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπήκε νωθρά στο παρκέ και δεν κατάφερε να σκοράρει στις τρεις πρώτες επιθέσεις του. Η Μονακό εκμεταλλεύτηκε το κακό ξεκίνημα των «πράσινων» και προηγήθηκε με σερί 6-0, αναγκάζοντας τον Εργκίν Αταμάν να καλέσει γρήγορα τάιμ άουτ. Η αντίδραση, όμως, ήταν άμεση, καθώς οι γηπεδούχοι επέστρεψαν με σερί 7-0 και πήραν προβάδισμα στο σκορ.

Στη συνέχεια της πρώτης περιόδου, ο Τι Τζέι Σόρτς έδωσε ρυθμό και ενέργεια στην επίθεση, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός AKTOR να βρει πατήματα και να κλείσει το δεκάλεπτο στο 23-14. Η εικόνα αυτή συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, όταν οι «πράσινοι» κυριάρχησαν και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ο Αταμάν άνοιξε το ροτέισον, κράτησε την ομάδα του φρέσκια και πήρε λύσεις από περισσότερους παίκτες. Ο Κώστας Σλούκας έδωσε ηρεμία στην οργάνωση του παιχνιδιού, ενώ ο Ματίας Λεσόρ πρόσφερε φάσεις που ξεσήκωσαν τον κόσμο. Έτσι, ο Παναθηναϊκός AKTOR αύξησε τη διαφορά και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 49-34.

Η Μονακό δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και προσπάθησε να επιστρέψει στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μάικ Τζέιμς συνέχισε να σκοράρει με δύσκολα σουτ και κράτησε τους Μονεγάσκους σε επαφή με το ματς. Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός AKTOR έχασε μέρος της καθαρότητάς του στην επίθεση και έδωσε εύκολους πόντους στους φιλοξενούμενους.

Η διαφορά έπεσε ξανά σε μονοψήφια επίπεδα και οι δύο ομάδες μπήκαν στην τελευταία περίοδο με το σκορ στο 66-57. Παρά την πίεση που άσκησε η Μονακό, ο Παναθηναϊκός AKTOR κράτησε την ψυχραιμία του, διατήρησε απόσταση ασφαλείας και έφτασε τελικά στη νίκη με 87-79.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «πράσινοι» έκλεισαν τη θέση τους στα playoffs της Euroleague και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στη σειρά με τη Βαλένθια, με στόχο ένα ακόμη βήμα προς το Final Four.

Τα δεκάλεπτα: 23-14, 49-34, 66-57, 87-79