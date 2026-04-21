Κακός ύπνος: Επιστήμονες τον συνδέουν με μειωμένη ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία μέσω του εντέρου

Η κακή ποιότητα ύπνου είναι εδώ και χρόνια γνωστό ότι επηρεάζει αρνητικά το ανοσοποιητικό σύστημα. Ωστόσο, νέα ευρήματα από ερευνητές του UF Health Cancer Institute (Ινστιτούτο Υγείας Καρκίνου του Πανεπιστημίου της Φλόριντα) αποκαλύπτουν έναν πιο σύνθετο μηχανισμό. Το μικροβίωμα του εντέρου είναι αυτό που καθοδηγεί τις αλλαγές στο ανοσοποιητικό σύστημα που προκαλούνται από τη χρόνια έλλειψη ύπνου. Αυτές οι αλλαγές προωθούν την εξέλιξη του καρκίνου, διαταράσσουν τον κιρκάδιο ρυθμό (το βιολογικό ρολόι) και μειώνουν την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας.

Η σημασία του ύπνου στη φροντίδα των καρκινοπαθών

«Η έλλειψη ύπνου είναι πολύ συχνή στους καρκινοπαθείς, αλλά συχνά παραβλέπεται στη φροντίδα των ασθενών. Έλειπαν τα μοριακά δεδομένα που να τη συνδέουν με την έκβαση της νόσου», δήλωσε η Maria Hernandez, ερευνήτρια στο εργαστήριο του Dr. Christian Jobin. Η μελέτη παρουσιάστηκε στις 20 Απριλίου στο Ετήσιο Συνέδριο του Αμερικανικού Συλλόγου για την Έρευνα του Καρκίνου (AACR 2026) στο Σαν Ντιέγκο.

Η σημασία της ολιστικής προσέγγισης

«Η συγκεκριμένη μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης ενός υγιούς μικροβιώματος μέσω του ποιοτικού ύπνου και της σωστής διατροφής. Το εύρημά μας είναι τεράστιας σημασίας, καθώς τονίζει την ανάγκη να αξιολογούμε τον ασθενή ως σύνολο και να βρούμε τρόπους να υποστηρίξουμε αυτά τα συστήματα για να βελτιώσουμε την ανάρρωσή του», είπε η Hernandez.

Τι είναι το μικροβίωμα του εντέρου

Το μικροβίωμα (gut microbiota) είναι ένα σύνολο τρισεκατομμυρίων μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των βακτηρίων, που ζουν στο έντερο. Είναι γνωστό ότι διατηρεί μια περίπλοκη και διασυνδεδεμένη σχέση με το ανοσοποιητικό σύστημα. Η ομάδα του Jobin θέλησε να διαπιστώσει εάν επηρεάζεται το μικροβίωμα από την έλλειψη ύπνου με τρόπο που να ευνοεί τον καρκίνο και να μειώνει την ανταπόκριση στη θεραπεία.

Η μεθοδολογία της έρευνας

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μοντέλα πειραματόζωων για να μιμηθούν τις επιπτώσεις της μακροχρόνιας έλλειψης ύπνου στον άνθρωπο.

Συνέλεξαν δείγματα κοπράνων από ποντίκια με στέρηση ύπνου.

Τα μεταμόσχευσαν σε υγιή ποντίκια των οποίων το μικροβίωμα είχε εξαλειφθεί.

Αυτό τους επέτρεψε να εστιάσουν αποκλειστικά στον ρόλο του μικροβιώματος.

Τα ευρήματα για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Οι ερευνητές μέτρησαν την ανάπτυξη των όγκων και την ανταπόκριση στο 5-FU, το πιο κοινό χημειοθεραπευτικό φάρμακο για τον καρκίνο του παχέος εντέρου — μια νόσο που αποτελεί πλέον την πιο θανατηφόρα μορφή καρκίνου για άτομα κάτω των 50 ετών στις ΗΠΑ.

Συνέκριναν τους πληθυσμούς των ανοσοκυττάρων στο μικροπεριβάλλον του όγκου, τα γονίδια που ρυθμίζουν τον κιρκάδιο ρυθμό και άλλους δείκτες του ανοσοποιητικού ανάμεσα σε ποντίκια με φυσιολογικό ύπνο και ποντίκια με στέρηση ύπνου. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι ο κακός ύπνος «αναπρογραμματίζει» το έντερο, καθιστώντας τον καρκίνο πιο επιθετικό και τη θεραπεία λιγότερο αποτελεσματική.

Έλλειψη ύπνου και καρκίνος: Πώς το μικροβίωμα επηρεάζει την θεραπεία κατά του καρκίνου

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, τα ποντίκια που υποβλήθηκαν σε στέρηση ύπνου δεν παρουσίασαν μόνο ταχύτερη εξέλιξη του καρκίνου (με βάση τον όγκο του όγκου), αλλά και μειωμένη ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η έλλειψη ύπνου μείωσε την παρουσία των ανοσοποιητικών κυττάρων που καταπολεμούν τους όγκους, ενώ επηρέασε και τα γονίδια που ρυθμίζουν το κιρκάδιο ρυθμό (το βιολογικό μας ρολόι).

Η σύνδεση ύπνου και εντέρου

«Η έλλειψη ύπνου αλλοίωσε τη σύνθεση του μικροβιώματος και, πέρα από αυτό, πιστεύουμε ότι αλλάζει τη συμπεριφορά των βακτηρίων», δήλωσε ο Hernandez. «Δείξαμε ότι αυτές οι αλλαγές έχουν λειτουργικές επιπτώσεις τόσο στην εξέλιξη του καρκίνου όσο και στις αντικαρκινικές θεραπείες. Κάτι συμβαίνει στο μικροβίωμα που προκαλεί τη μείωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας».

Η επιστημονική ομάδα εργάζεται τώρα για να εντοπίσει τον ακριβή μηχανισμό και το συγκεκριμένο μόριο που ευθύνεται για αυτό το φαινόμενο. Η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της συλλογής δεδομένων ύπνου από μεγάλες ομάδες ασθενών, ώστε να συγκριθούν οι αλλαγές στο μικροβίωμα με την πάροδο του χρόνου.

Το μικροβίωμα του εντέρου χαρακτηρίζεται από «πλαστικότητα», πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να τροποποιηθεί μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής. «Γνωρίζουμε πλέον τόσα πολλά για το μικροβίωμα, που πρέπει να αρχίσουμε να το φροντίζουμε και να το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό», ανέφερε ο Jobin, καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα (UF).

Προκλήσεις και μελλοντικές θεραπείες

Φυσικά, ο ποιοτικός ύπνος δεν είναι πάντα εφικτός, ειδικά για ασθενείς που νοσηλεύονται για μεγάλα διαστήματα ή υποβάλλονται σε έντονες θεραπείες.

Μακροπρόθεσμα, αυτά τα ευρήματα ανοίγουν το δρόμο για την ανάπτυξη μεθόδων επαναφοράς της ισορροπίας του μικροβιώματος. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω:

Αποκατάστασης των «καλών βακτηρίων».

Δημιουργίας στοχευμένων φαρμάκων.

Το εργαστήριο του Jobin έχει ήδη πρωτοπορήσει στην αξιοποίηση του θεραπευτικού δυναμικού του μικροβιώματος, εντοπίζοντας πρόσφατα ένα μόριο που ενίσχυσε την ανταπόκριση στη θεραπεία του καρκίνου. Μια παρόμοια τεχνική θα μπορούσε να εφαρμοστεί για την αντιμετώπιση των βλαβών που προκαλεί η διαταραχή του ύπνου.