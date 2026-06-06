Το Ιράν απαντά στον πρόεδρο του Λιβάνου – «Σώστε τη χώρα σας από τον πραγματικό εχθρό σας»

Έκκληση στον Λιβανέζο πρόεδρο Ζοζέφ Αούν να «σώσει» τη χώρα του από τον «πραγματικό της εχθρό», το Ισραήλ, απηύθυνε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Η τοποθέτηση αυτή ήρθε ως απάντηση στις χθεσινές δηλώσεις του Αούν, ο οποίος είχε ζητήσει από την Τεχεράνη να σταματήσει κάθε ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις του Λιβάνου.

«Με βάση τις δηλώσεις του Αούν θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι το Ιράν είναι αυτό που έχει υπό την κατοχή του το ένα πέμπτο του Λιβάνου, έχει εκτοπίσει το ένα τέταρτο των Λιβανέζων και βομβαρδίζει τη χώρα του καθημερινά», έγραψε ο Αραγτσί στο Χ αναφερόμενος στο Ισραήλ χωρίς να το κατονομάζει.

«Αν ο Λίβανος ήταν διαπραγματευτικό χαρτί για το Ιράν, θα είχαμε καταλήξει σε συμφωνία εδώ και καιρό. Σώστε τον Λίβανο από τον πραγματικό σας εχθρό, κύριε πρόεδρε», πρόσθεσε.

Τα πυρά του προέδρου του Λιβάνου κατά της Τεχεράνης

Μιλώντας την Παρασκευή στο CNN, ο Αούν εξαπέλυσε μια από τις δριμύτερες επιθέσεις του μέχρι σήμερα κατά της Τεχεράνης και της Χεζμπολάχ. Ο Λιβανέζος πρόεδρος κατηγόρησε ανοιχτά το Ιράν ότι μετατρέπει τη χώρα του σε «διαπραγματευτικό χαρτί» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την κατάπαυση του πυρός.

«Ο λαός του Λιβάνου πληρώνει το τίμημα (…) για χάρη» των συμφερόντων του Ιράν, κατήγγειλε ο Αούν. «Δεν είναι δική σας η χώρα, είναι δική μας (…) Δεν πρέπει να παρεμβαίνετε στη χώρα μας», τόνισε απευθυνόμενος στο Ιράν. «Χρησιμοποιούν τον Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες τους με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Λιβανέζος πρόεδρος. «Είναι απαράδεκτο».

Η προϋπόθεση του Ιράν

Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι για να υπάρξει οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ, θα πρέπει πρώτα να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και στο μέτωπο του Λιβάνου. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι Φρουροί της Επανάστασης την Πέμπτη, με το επίλεκτο σώμα του ιρανικού στρατού να αξιώνει την άμεση αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τα λιβανέζικα εδάφη.

Η απόρριψη του σχεδίου από τη Χεζμπολάχ και η απάντηση του Αούν

Την ίδια ημέρα η Χεζμπολάχ απέρριψε ένα νέο σχέδιο εκεχειρίας στο οποίο είχαν συμφωνήσει οι κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, καθώς εκεχειρία που είχε ανακοινωθεί στις 17 Απριλίου δεν έγινε ποτέ σεβαστή. Βασικός όρος της συμφωνίας αυτής είναι η σιιτική οργάνωση να παύσει πυρ και να αποσύρει τους μαχητές της από τον νότιο Λίβανο.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ σε γραπτή του ανακοίνωση την Πέμπτη δήλωσε ότι τη συμφωνία απορρίπτει «μεγάλο μέρος του λιβανικού λαού».

Απαντώντας στον Κάσεμ ο Αούν σχολίασε χθες: «Η Χεζμπολάχ πρέπει να κατανοήσει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από το να καθίσουμε και να μιλήσουμε, δεν υπάρχει άλλο μέσο (…) για να σώσουμε ό,τι απομένει πέρα από τις διαπραγματεύσεις και τη διπλωματία».

«Πρόκειται για τον λιβανικό λαό όχι για τον λαό του Ναΐμ Κάσεμ», πρόσθεσε ο Αούν, τονίζοντας ότι «η πλειονότητα του λιβανικού λαού έχει μπουχτίσει» από τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ «μπορεί να ισοπεδώσει όλη τη χώρα, αλλά δεν θα καταφέρει ποτέ να πετύχει τον στόχο του», εκτίμησε ο ίδιος. «Το προσπάθησε στη Γάζα. Η Χαμάς εξακολουθεί να έχει απαιτήσεις, όχι;».

«Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να βάλουμε τέλος στην κατάσταση εχθρότητας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ», εκτίμησε ο Λιβανέζος πρόεδρος, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι το ζήτημα της Χεζμπολάχ μπορεί να επιλυθεί μόνο εντός της χώρας.

Και απευθυνόμενος στο Ισραήλ o Αούν είπε: «πρέπει να επιδείξετε μια κάποια βούληση (…) να τερματίσετε αυτόν τον πόλεμο. (…) Εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε τη βούληση και τη δέσμευση, εσείς;».

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, αφού εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP – Reuters