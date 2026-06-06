Άννα Φόνσου σε Γιάννη Παπαμιχαήλ: «Μην νιώσεις ποτέ μόνος γιατί πάντα θα έχεις εμάς κοντά σου»

Τα γενέθλιά του είχε στις 4 Ιουνίου, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ. Ο μονάκριβος γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, δέχτηκε τις ευχές των ανθρώπων του περιβάλλοντός του, καθώς και των διαδικτυακών του φίλων. Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να του εκφράσουν την αγάπη τους, ήταν και η Άννα Φόνσου, η οποία του έστειλε ένα πολύ όμορφο μήνυμα, μέσα από μία ανάρτηση που πραγματοποίησε το «Σπίτι του Ηθοποιού», στα social media.

Στη δημοσίευση, που έγινε πριν από λίγες ώρες, αναρτήθηκε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του Γιάννη Παπαμιχαήλ, στην οποία τον βλέπουμε να ποζάρει στον φακό της κάμερας.

«Γιάννη μας, για τα χθεσινά σου γενέθλια σου ευχόμαστε μέσα από την καρδιά, να είσαι γερός, δυνατός και ευτυχισμένος. Μην νοιώσεις ποτέ μόνος γιατί πάντα θα έχεις εμάς κοντά σου. Χρόνια πολλά. Άννα, Άντα, Δημήτρης, και όλο το “Σπίτι του Ηθοποιού”», αναφέρεται στη λεζάντα του post.