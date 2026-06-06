Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Το φιλμ που συνδυάζει τη δράση με το θρίλερ και πρέπει να παρακολουθήσεις αν είσαι φαν του είδους

Είναι Σαββατοκύριακο πολλοί δουλεύουν, πολλοί δεν δουλεύουν. Είτε γυρίσετε στο σπίτι σας έπειτα μία εξόρμηση στη παραλία, είτε επιστρέψετε από την εργασία σας, τι καλύτερο από το να κάνετε ένα δροσερό μπάνιο, να πάρετε ένα μπολ ποπ κορν και το αγαπημένο σας αναψυκτικό, και να βάλετε να δείτε μία απολαυστική ταινία δράσης.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Αν είστε φαν του είδους, στη «Cosmote Tv» θα βρείτε μία πολύ καλή επιλογή, η οποία διαρκεί μία ώρα και 30 λεπτά.

Πρωταγωνιστής της ταινίας που ονομάζεται «Το ξεκαθάρισμα» και κυκλοφόρησε το 2019, είναι ο Νίκολας Κέιτζ.

Ο παγκόσμιου φήμης ηθοποιός υποδύεται τον «Φρανκ», ένα μεσήλικα άνδρα ο οποίος βγαίνει από τη φυλακή αφού έχει εκτίσει 19 χρόνια, για έναν φόνο που δεν έχει διαπράξει.

Περπατώντας σε ένα «μονοπάτι» γεμάτο πένθος και πόνο, ο «Φρανκ», πρώην μέλος συμμορίας, ο οποίος σταδιακά οδηγείται προς τον θάνατο, θέλει να εκδικηθεί εκείνους που τον οδήγησαν στη φυλακή και αθέτησαν το σημαντικότερο μέρος της συμφωνίας που είχαν κάνει.

Ο ήρωας της ταινίας μας, είναι ένας άνδρας εμφανώς εξαντλημένος σωματικά και ψυχικά, που τις ελάχιστες δυνάμεις που του έχουν απομείνει είναι αποφασισμένος να τις χρησιμοποιήσει για να πάρει εκδίκηση.

Τον βλέπεις να «σβήνει» σιγά-σιγά, πονάς με τον πόνο του, και παράλληλα έχεις τα μάτια σου καρφωμένα στην οθόνη, λες και αυτό θα τον βοηθήσει τα εκπληρώσει πιο εύκολα τον στόχο του. Μάλιστα, όσο περνάει η ώρα και περισσότερα πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια, τόσο καταλαβαίνεις τον λόγο που αρνείται να εγκαταλείψει το σχέδιό του και να επικεντρωθεί στο να σώσει κάπως τον εαυτό του.

Ο Νίκολας Κέιτζ «παίρνει» τον θεατή από το χέρι και τον βάζει σε μία τρομερή ταινία δράσης, με στοιχεία θρίλερ, που κάνουν τη μία ώρα και 30 λεπτά, να περνάνε εξαιρετικά γρήγορα.

Δείτε το trailer