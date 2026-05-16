Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Η «Επικίνδυνη Ομορφιά» με την Τζέσικα Τσαστέιν καθηλώνει τους λάτρεις της δράσης

Από τα καλύτερα πράγματα που μπορείς να κάνεις αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι να κάτσεις με καλή παρέα στο σπίτι σου, έχοντας ένα μπολ γεμάτο ποπ κορν ή το αγαπημένο σου παγωτό, και να δεις μία ωραία ταινία. Αν μάλιστα είσαι φαν της δράσης, η παρακάτω ίσως να αποτελεί την τέλεια επιλογή.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Το 2020 κυκλοφόρησε η ταινία «AVA», την οποία μπορείς να παρακολουθήσεις στη «Cosmote TV» με τον τίτλο «Επικίνδυνη Ομορφιά». Πρωταγωνίστρια είναι η Τζέσικα Τσαστέιν, η οποία πραγματικά κλέβει τις εντυπώσεις με την ερμηνεία της.

Η Έιβα είναι μία πληρωμένη δολοφόνος, πρώην στρατιωτικός, η οποία στο παρελθόν ήταν εξαρτημένη. Η ίδια πλέον παλεύει να μείνει μακριά από τους «δαίμονές» της και να τηρήσει το πρωτόκολλο της οργάνωσης για την οποία δουλεύει.

Ωστόσο, η Έιβα παραβιάζει συνεχώς το πρωτόκολλο, κάτι που εξοργίζει το αφεντικό της, και θέτει τη ζωή της σε κίνδυνο.

Και ενώ η ζωή της πρωταγωνίστριάς μας δείχνει σιγά-σιγά να καταρρέει, έρχεται ξανά σε επαφή με την οικογένειά της, την οποία αποφεύγει εδώ και χρόνια.

Γιατί να δεις την συγκεκριμένη ταινία

Το «Επικίνδυνη Ομορφιά» είναι μία κλασσική, θα έλεγε κανείς, ταινία δράσης. Ενώ δεν παρουσιάζει κάτι που πάνω κάτω δεν έχουμε δει ξανά, παράλληλα είναι τόσο γρήγορο και με τόσο δυνατές σκηνές, που είναι απολαυστικό.

Διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα, η οποία περνάει απίστευτα γρήγορα, και έχει ως πρωταγωνίστρια την εξαιρετική Τζέσικα Τσάστεϊν, η οποία δεν υποδύεται την Έιβα, γίνεται η Έιβα. Στο πρόσωπό της βλέπουμε όλα όσα νιώθει στη διάρκεια της ταινίας. Το πόνο, την απόρριψη, την αμφιβολία, τον θυμό, το μίσος, και φυσικά το πόσο αποφασισμένη είναι να επιβιώσει και να βοηθήσει τα δικά της άτομα.

Δεν είναι η μορφή της πληρωμένης δολοφόνου, που πολύ συχνά βλέπουμε σε αντίστοιχες ταινίες. Έχει συναισθήματα, τα οποία δεν φοβάται ούτε να τα δείξει, ούτε να τα βάλει πάνω από τη λογική. Το γεγονός αυτό κάνει τον θεατή να έρθει περισσότερο κοντά της, και να παρακολουθήσει με αγωνία την προσπάθεια της να κρατηθεί στη ζωή.

Εκτός από την Τζέσικα Τσαστέιν, στη ταινία βλέπουμε και τον Τζον Μάλκοβιτς, τον Κόλιν Φάρελ, την Τζίνα Ντέιβις, την Τζες Γουέιξλερ, τον Common, καθώς και αρκετούς ακόμα ηθοποιούς.

