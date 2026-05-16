Τραγωδία στον Πειραιά: Τι ισχυρίζεται ο σύντροφος της 24χρονης που έπεσε από τον 7ο όροφο – «Ήμουν στο μπάνιο»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

kallipoli
Ότι βρισκόταν στο μπάνιο τη στιγμή του τραγικού περιστατικού της πτώσης της 24χρονης από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, φέρεται να υποστηρίζει ο 50χρονος σύντροφος της, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται για κατάθεση στo Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Νωρίτερα, η νεαρή κοπέλα τον είχε ξυπνήσει ώστε να ετοιμαστεί να πάει στη δουλειά, ενώ του είπε ότι δεν νιώθει καλά.

Πειραιάς: Πτώση κοπέλας από τον 7ο όροφο κτιρίου – Διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Τζάνειο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών γύρω από την τραγωδία που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (15/5) στον Πειραιά, όταν μια 24χρονη κοπέλα έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Καλλιρόης κι εντοπίστηκε νεκρή στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας.

Η νεαρή μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια της πτώσης, στο διαμέρισμα βρισκόταν και ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης, ο οποίος και μεταφέρθηκε στο Τμήμα και εξετάστηκε από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos, ο άνδρας φέρεται να είπε πως βρισκόταν στο μπάνιο, όταν έγινε το τραγικό περιστατικό. Η σύντροφος του τον είχε ξυπνήσει νωρίτερα για να πάει στη δουλειά, ενώ του είπε ότι δεν νιώθει καλά.

Όταν άρχισε να της φωνάζει από το μπάνιο κι αυτή δεν του απαντούσε, αυτός άρχισε να τη ψάχνει μέσα στο σπίτι και μετά βγήκε στο μπαλκόνι, άκουσε τη φασαρία από κάτω κι έπαθε σοκ όταν κατάλαβε τι συνέβη, ερχόμενος αντιμέτωπος με το αποτρόπαιο θέαμα, υποστηρίζει ο 50χρονος άντρας.

Προς το παρόν, δεν φαίνεται να προκύπτουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται και θα ελεγχθεί για οποιαδήποτε ευρήματα το σπίτι.

Την ίδια ώρα, οι αρχές συλλέγουν στοιχεία από τον υπολογιστή και το κινητό της νεαρής, προκειμένου να εντοπίσουν το υπόβαθρο, ενώ έχει κληθεί και ο ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει αν υπάρχουν τυχόν αμυχές στην 24χρονη.

