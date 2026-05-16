Μεξικό: Οι εκπαιδευτικοί απειλούν με ογκώδη διαδήλωση την ημέρα έναρξης του Μουντιάλ

Με ογκώδη διαδήλωση στην πρωτεύουσα την ημέρα έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου απειλεί το μεγαλύτερο σωματείο εκπαιδευτικών στο Μεξικό, που απέρριψε χθες Παρασκευή την αύξηση μισθών που πρότεινε η κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντάς την πολύ κατώτερη των απαιτήσεών του.

Περίπου 3.000 μέλη του εθνικού συνδικάτου εργαζομένων στην εκπαίδευση (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación / SNTE) διαδήλωσαν στην Πόλη του Μεξικού απαιτώντας αύξηση μισθών 100%.

Η κυβέρνηση πρότεινε αύξηση της τάξης του 9%.

«Απαιτούμε ικανοποίηση των αιτημάτων μας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Φράουστρο Ορόσκο, εκπαιδευτικός από την πολιτεία Σακατέκας. «Υπάρχει βούληση, με φόντο την έναρξη του Μουντιάλ, να διοργανώσουμε μια από τις πιο δυναμικές και αποτελεσματικές κινητοποιήσεις στα χρονικά», προειδοποίησε.

Στο πλαίσιο συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, εκπαιδευτικοί είχαν μπλοκάρει την πρόσβαση στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Μεξικού.

Το Μεξικό αναμένει περίπου 5 εκατομμύρια τουρίστες για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο συνδιοργανώνει με τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Το Μουντιάλ θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου στο στάδιο Αζτέκα στην Πόλη του Μεξικού.