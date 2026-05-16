Τρεις συλλήψεις για ένοπλη ληστεία σε μονοκατοικία στη Θεσσαλονίκη

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

thessaloniki
Τα σύνεργα των ληστών των ιδιοκτητών μονοκατοικίας στη Θεσσαλονίκη / πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία.
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τρεις άνδρες που βρίσκονται πίσω από ένοπλη ληστεία σε μονοκατοικία στη Θεσσαλονίκη έπεσαν στα χέρια της αστυνομίας. Πρόκειται για έναν 43χρονο, έναν 32χρονο και έναν 31χρονο, όλοι υπήκοοι Αλβανίας.

Σε βάρος των τριών ανδρών που συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία στη μονοκατοικία περιοχής στη Θεσσαλονίκη σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης-συμμορίας, σε συνδυασμό με ληστεία κατά συναυτουργία, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, απόδραση κρατουμένου, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί αλλοδαπών, καθώς και πλαστογραφία πιστοποιητικών».

Ειδικότερα, εντοπίστηκε ο 43χρονος, ο οποίος είχε δραπετεύσει από το 2022 από το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Λάρισας, να βγαίνει από οικοδομή της περιοχής. Κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να τον ελέγξουν αντιστάθηκε σθεναρά, αλλά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Στη συνέχεια εντοπίστηκε ο 32χρονος να βγαίνει από το ίδιο κτίριο, ο οποίος επίσης αντιστάθηκε στον έλεγχο, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Κατά τη σύλληψή του μάλιστα, προσκόμισε ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο όπως διαπιστώθηκε έφερε πλαστές σφραγίδες εισόδου – εξόδου στη χώρα.

Από την επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι δυο κατηγορούμενοι διέμεναν σε συγκοινωνούντα διαμερίσματα Airbnb, μαζί με 31χρονο συνεργό τους, ο οποίος εντοπίστηκε να κρύβεται σε διπλανή εγκαταλελειμμένη διώροφη μονοκατοικία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου, οι κατηγορούμενοι πήγαν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο σπίτι – στόχο, όπου αφού αναρριχήθηκαν στον πρώτο όροφο και παραβίασαν την μπαλκονόπορτα του υπνοδωματίου μπήκαν στο εσωτερικό.

Εκεί, με την απειλή όπλων και με την άσκηση σωματικής βίας σε βάρος του ιδιοκτήτη, απέσπασαν από την κατοχή του ρολόι χειρός, ενώ παράλληλα αφαίρεσαν 1.800 ευρώ. Στη συνέχεια, οδήγησαν τον ιδιοκτήτη και την σύζυγό του σε χώρο υπνοδωματίου στο ισόγειο και τους κλείδωσαν στο εσωτερικό του.

Από τις σωματικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και από τις έρευνες σε σπίτια, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • πιστόλι κρότου, με γεμιστήρα κενού φυσιγγίων με δυνατότητα εκτόξευσης φωτοβολίδων,
  • σάκος χειρός, που περιείχε συσκευή κινητής τηλεφωνίας, διάφορα είδη ρουχισμού και δελτίο ταυτότητας,
  • 2 κινητά τηλέφωνα,
  • κάρτα sim,
  • 4 ρολόγια χειρός και χρυσίζον δαχτυλίδι, τα οποία αναγνωρίστηκαν ως αντικείμενα προερχόμενα από την ανωτέρω ληστεία,
  • 3 γάντια εργασίας χειρός,
  • 2 μάσκες προστασίας προσώπου με βαλβίδα,
  • 3 μεταλλικά κατσαβίδια χειρός,
  • 2 προστατευτικά κράνη κεφαλής μοτοσικλετιστή,
  • 450 ευρώ.
thessaloniki
Τα σύνεργα των ληστών των ιδιοκτητών μονοκατοικίας στη Θεσσαλονίκη / πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία.
Όπλο των ληστών των ιδιοκτητών μονοκατοικίας στη Θεσσαλονίκη / πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Παράλληλα, κατασχέθηκε μοτοσικλέτα, τα κλειδιά και η άδεια κυκλοφορίας της.

Επισημαίνεται ότι, σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική Απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας για απόδραση κρατουμένου, στις 2 Απριλίου 2022, καθώς δεν είχε επιστρέψει στο κατάστημα κράτησης μετά από άδεια που του χορηγήθηκε. Σε βάρος των άλλων δυο κατηγορουμένων εκκρεμούσε μέτρο απαγόρευσης εισόδου και παραμονής στη χώρα.

Και οι τρεις παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης.

Πήραν προθεσμία για τη Δευτέρα 18 Μαΐου και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος

Καρκίνος: Ανοσοθεραπεία συντέλεσε σε σημαντική μείωση των θανάτων και των μεταστάσεων δείχνει ελληνική μελέτη

ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός για την αξιοποίηση εμβληματικού ακινήτου στο κέντρο των Χανίων

Παπασταύρου: Διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου με Βόρεια Μακεδονία και Σερβία – Κοινό μέτωπο 4 χωρών στην Αθήνα

Το Codex έρχεται στο κινητό σας – Τι ανακοίνωσε η OpenAI

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
00:59 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Τραγωδία στον Πειραιά: Τι ισχυρίζεται ο σύντροφος της 24χρονης που έπεσε από τον 7ο όροφο – «Ήμουν στο μπάνιο»

Ότι βρισκόταν στο μπάνιο τη στιγμή του τραγικού περιστατικού της πτώσης της 24χρονης από τον 7...
23:52 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Σφραγίστηκε παράνομος σύνδεσμος οπαδών στην Αθήνα

Χώρος που λειτουργούσε χωρίς άδεια ως σύνδεσμος οπαδών αθλητικής ομάδας εντοπίστηκε από την Ελ...
22:44 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Αρνήθηκε τον ρόλο του αρχηγού ο 30χρονος φερόμενος «εγκέφαλος» της οργάνωσης – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Έξι από τους συνολικά οκτώ κατηγορούμενους για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα οδηγή...
22:22 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ισραήλ – Λίβανος: Παρατείνεται για ακόμη 45 ημέρες η κατάπαυση του πυρός

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες τη μεταξύ τους κατάπαυση του π...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις