Ιράν: Τα κράτη που υποστηρίζουν το ψήφισμα του ΟΗΕ υπεύθυνα για ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

iran
Η αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη ανέφερε ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να «κατασκευάσουν μια ψευδή εικόνα» ευρείας διεθνούς υποστήριξης, αναφερόμενες στον αριθμό των συνυποστηρικτών ενός σχεδίου ψηφίσματος του ΟΗΕ που υποστηρίζεται από το Μπαχρέιν για το Στενό του Ορμούζ.

Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε κράτη υποστηρίζουν το κείμενο θα μπορούσαν να μοιραστούν «διεθνή ευθύνη» εάν ακολουθήσει κλιμάκωση, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει «καμία πολιτική δικαιολογία ή διπλωματική κάλυψη» για αυτό που χαρακτήρισε ως διευκόλυνση της «επιθετικότητας» των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι το ψήφισμα – που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Μπαχρέιν με την υποστήριξη των κρατών του Κόλπου – ζητά ελευθερία ναυσιπλοΐας και τερματισμό των ιρανικών επιθέσεων στον Κόλπο.

