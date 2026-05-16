Ιράν: Τα κράτη που υποστηρίζουν το ψήφισμα του ΟΗΕ υπεύθυνα για ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου

Η αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη ανέφερε ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να «κατασκευάσουν μια ψευδή εικόνα» ευρείας διεθνούς υποστήριξης, αναφερόμενες στον αριθμό των συνυποστηρικτών ενός σχεδίου ψηφίσματος του ΟΗΕ που υποστηρίζεται από το Μπαχρέιν για το Στενό του Ορμούζ.

Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε κράτη υποστηρίζουν το κείμενο θα μπορούσαν να μοιραστούν «διεθνή ευθύνη» εάν ακολουθήσει κλιμάκωση, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει «καμία πολιτική δικαιολογία ή διπλωματική κάλυψη» για αυτό που χαρακτήρισε ως διευκόλυνση της «επιθετικότητας» των ΗΠΑ.

It is now crystal clear that the U.S. is seeking to exploit the number of the so-called co-sponsors of its politically motivated and one-sided draft resolution to manufacture a false image of “broad international support” for its ongoing unlawful actions and to pave the way for… — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) May 15, 2026

Σημειώνεται ότι το ψήφισμα – που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Μπαχρέιν με την υποστήριξη των κρατών του Κόλπου – ζητά ελευθερία ναυσιπλοΐας και τερματισμό των ιρανικών επιθέσεων στον Κόλπο.