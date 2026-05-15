Νέα αβεβαιότητα στην Ταϊβάν μετά τις συνομιλίες Τραμπ-Σι στο Πεκίνο – Στον «αέρα» συμφωνία ύψους 14 δισ. δολαρίων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο μεγάλης πώλησης όπλων στην Ταϊβάν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας σημαντικής αλλαγής στην αμερικανική εξωτερική πολιτική μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

«Θα πάρω μια απόφαση μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Θα πάρω μια απόφαση», δήλωσε σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ από την Κίνα την Παρασκευή, αναφερόμενος στην πιθανή πώληση όπλων.

Παράλληλα, είπε ότι χρειάζεται να μιλήσει με το πρόσωπο «που διοικεί την Ταϊβάν».

Οι δηλώσεις που προκαλούν ανησυχία στην Ταϊβάν

Τα σχόλια του Τραμπ — ο οποίος παραδέχθηκε ότι ο Σι έθεσε το θέμα των αμερικανικών εξοπλιστικών συμφωνιών με την Ταϊβάν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους — θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μια αρκετά δραματική μεταβολή πολιτικής, αναφέρει ο Γκρεγκόρι Σβιρνόφσκι στο Politico.

Μία από τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η κυβέρνηση του Ρόναλντ Ρίγκαν προς την Ταϊβάν το 1982, γνωστές ως «Six Assurances», ήταν ότι οι ΗΠΑ δεν θα διαβουλεύονταν με το Πεκίνο σχετικά με τις πωλήσεις όπλων προς το νησί.

Ωστόσο, ο Τραμπ επέμεινε ότι η συνομιλία του με τον Σι δεν σημαίνει αλλαγή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

«Το έθεσε εκείνος», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στον Σι. «Μου μίλησε γι’ αυτό, προφανώς. Τι έπρεπε λοιπόν να κάνω; Να του πω “δεν θέλω να το συζητήσω μαζί σου επειδή υπάρχει μια συμφωνία που υπογράφηκε το 1982;”»

Αβέβαιο το μέλλον συμφωνίας 14 δισ. δολαρίων

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου αφήνουν αβέβαιο το μέλλον εξοπλιστικής συμφωνίας ύψους 14 δισ. δολαρίων με την Ταϊβάν, την οποία είχε εγκρίνει το Κογκρέσο τον Ιανουάριο.

Η στάση του Τραμπ προκαλεί έντονη ανησυχία στους υποστηρικτές της Ταϊβάν, οι οποίοι εδώ και μήνες φοβούνται ότι η επιθυμία του να ενισχύσει τις οικονομικές σχέσεις με την Κίνα μπορεί να οδηγήσει σε αποδυνάμωση της παραδοσιακά ισχυρής αμερικανικής στήριξης προς το νησί.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι ο πρόεδρος θα εγκαταλείψει την Ταϊβάν.

Ο Ντέιβιντ Σακς, πρώην ειδικός σε πολιτικοστρατιωτικά ζητήματα στην αμερικανική διπλωματική αποστολή στην Ταϊβάν, δήλωσε:

«Μια πραγματική διαπραγμάτευση ή ανταλλαγή σχετικά με τις πωλήσεις όπλων, ή μια διαβούλευση για το τι θα πουλήσουμε ή δεν θα πουλήσουμε, θα αποτελούσε ρήξη με το προηγούμενο, αν πράγματι αυτό ζήτησαν οι Κινέζοι και αν ο πρόεδρος είναι διατεθειμένος να το αποδεχθεί».

«Ο Σι δεν θέλει κίνηση ανεξαρτησίας»

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο Σι Τζινπίνγκ «αισθάνεται πολύ έντονα» για το ζήτημα της Ταϊβάν και «δεν θέλει να δει κίνηση προς την ανεξαρτησία».

«Τον άκουσα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Δεν σχολίασα. Τον άκουσα. Τρέφω μεγάλο σεβασμό γι’ αυτόν».

Ο Τραμπ απέφυγε ξανά να δεσμευτεί για στρατιωτική υπεράσπιση της Ταϊβάν

Ο Τραμπ αρνήθηκε επίσης να δεσμευτεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπιστούν στρατιωτικά την Ταϊβάν σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης, επιστρέφοντας στη στρατηγική ασάφεια που ακολουθούσαν οι περισσότεροι προκάτοχοί του, σε αντίθεση με τον Τζο Μπάιντεν που είχε απομακρυνθεί από αυτή τη γραμμή.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ο Σι Τζινπίνγκ τού έκανε ακριβώς την ίδια ερώτηση νωρίτερα την Παρασκευή.

«Δεν θέλω να το πω αυτό», δήλωσε ο Τραμπ. «Δεν πρόκειται να το πω. Υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος που το ξέρει αυτό. Ξέρετε ποιος είναι; Εγώ. Είμαι ο μόνος άνθρωπος. Αυτή η ερώτηση μου έγινε σήμερα από τον πρόεδρο Σι. Του είπα: “Δεν συζητώ τέτοια πράγματα”».