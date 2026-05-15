ΑΕΚ: Οι παίκτες της «Ένωσης» έκαναν το τραπέζι στον Μάριο Ηλιόπουλο

Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος
Πηγή: Intime
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ επεφύλασσαν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για τον διοικητικό ηγέτη της ομάδας, Μάριο Ηλιόπουλο, προσκαλώντας τον σε γεύμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήταν μια πρωτοβουλία των παικτών, με την πρόσκληση να μεταφέρεται μετά το τέλος του αγώνα στην Τούμπα από τον Πέτρο Μάνταλο στον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος φυσικά την έκανε δεκτή με χαρά.

Το παρών έδωσαν ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Χαβιέ Ριμπάλτα και σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα, όπως και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ Μηνάς Λυσάνδρου μαζί με τον κ. Ηλιόπουλο.

Το κλίμα φυσικά ήταν ενθουσιώδες και πολύ ζεστό, όπως σε όλες τις περιπτώσεις που βρίσκονται μαζί οι παίκτες με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Η παρουσία του άλλωστε δίπλα τους είναι συνεχής, δημιουργική, με έντονα συναισθήματα και παραστάσεις η οποία έχει διαμορφώσει μια ιδιαίτερη, δυνατή και αδιάρρηκτη σχέση μαζί τους. Είναι τα «παιδιά του», όπως το έχει πει πολλές φορές ο ίδιος και δημόσια.

Αποδεικνύεται επίσης από το γεγονός πως οι πρωταθλητές παίκτες της ΑΕΚ, ένιωσαν την ανάγκη να προβούν οι ίδιοι σε μια πρωτοφανή κίνηση έκφρασής αγάπης και εκτίμησης προς τον διοικητικό ηγέτη παρά το γεγονός πως ήξεραν ότι και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα είχαν την ευκαιρία να περάσουν πολύ ώρα μαζί του.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος

Καρκίνος: Ανοσοθεραπεία συντέλεσε σε σημαντική μείωση των θανάτων και των μεταστάσεων δείχνει ελληνική μελέτη

ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός για την αξιοποίηση εμβληματικού ακινήτου στο κέντρο των Χανίων

Παπασταύρου: Διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου με Βόρεια Μακεδονία και Σερβία – Κοινό μέτωπο 4 χωρών στην Αθήνα

Το Codex έρχεται στο κινητό σας – Τι ανακοίνωσε η OpenAI

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
21:46 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Παναθηναϊκός – Μύκονος 99-75: Έβγαλε την υποχρέωση

Επέστρεψε στις νίκες ο Παναθηναϊκός μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από τη Βαλένθια, επικρατώντα...
20:42 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ανακαλείται η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση της ερασιτεχνικής ΑΕΚ – Δείτε την απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια

Απόφαση-σοκ αναρτήθηκε σήμερα στην «Διαύγεια», σύμφωνα με την οποία ανακαλείται η Ειδική Αθλητ...
10:40 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Παναθηναϊκός: Ξεσπά ο Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις – «Κάποιοι να προσέχουν τι λένε, όλα επιστρέφουν και η μέρα μας θα έρθει ξανά»

Ξεσπά μέσα από ανάρτησή του στο Instagram ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για την πολύ έντονη κριτική π...
08:18 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ταεκβοντό: Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για τον Άρη Ψαρρό

Το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ταεκβοντό Ανδρών – Γυναικών που διεξάγεται ...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις