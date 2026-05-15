16ο Συνέδριο της ΝΔ: Η έκπληξη με το κοριτσάκι που ανέβηκε στη σκηνή στο τέλος της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Ένα μικρό κοριτσάκι ανέβηκε στη σκηνή, λίγο πριν ο Πρωθυπουργός ολοκληρώσει την ομιλία του. Το παιδί τον πλησίασε και του έπιασε το πόδι, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχιζε την παρουσία του μπροστά στους συνέδρους.

Το κοριτσάκι άρχισε να κάνει βόλτες σκηνή και έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα επέστρεψε δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος την κράτησε από το χέρι και μαζί χαιρέτησαν τους συνέδρους.

