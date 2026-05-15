Πυρά Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα: «Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί ποιος θα το σηκώσει;»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ, έστρεψε τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης.

«Το 2019 και το 2023 επιλέξαμε να αντιπαρατεθούμε με τα προβλήματα του κόσμου, και όχι με την αντιπολίτευση, το ίδιο κάνουμε και σήμερα – απέναντί μας ένα πολύχρωμο μέτωπο που πάντα λέει “όχι σε όλα” και, τελικά, “ναι στο τίποτα”» είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι «άκουσα έναν αρχηγό να μας κατηγορεί για τα πλεονάσματα, συγκρίνοντάς τα με εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα σημερινά τα έφερε η ανάπτυξη ενώ άλλης εποχής ήταν πράγματι ματωμένα. Είναι αυτοί που το μόνο που κατάλαβαν από το παρελθόν τους είναι ότι έπρεπε να κλείσουν νωρίτερα οι τράπεζες».

Ενώ, για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, είπε ότι «είναι δικαίωμα οποιουδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος». «Θα θυμίσω στο ΠΑΣΟΚ, ποια ήταν τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου: “Είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε αυτό θα εξαφανίσει το έθνος”. Ε, λοιπόν, εμείς το χρέος το εξαφανίζουμε, το μειώνουμε καθημερινά και η Ελλάδα δεν δανείζεται βάζοντας ενέχυρο το μέλλον των επόμενων γενεών» υπογράμμισε.

«Η απέναντι όχθη αδυνατεί να αντιπαρατεθεί στις δικές μας πολιτικές προτείνοντας έστω κάποια εναλλακτική λύση. Γι’ αυτό οι δυνάμεις τους συσπειρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα. Από τώρα μέχρι τις εκλογές αυτές οι επιθέσεις θα ενταθούν. […] Δεν απορώ γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα περισσεύει το θράσος, η εμπάθεια, το μίσος», πρόσθεσε.

«Η μάχη θα είναι σκληρή, με όλους αυτούς που με αναίδεια μιλάνε για θεριστές, ενώ στη ζωή τους δεν σε προσέφεραν ποτέ ούτε έναν καρπό, με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια, όπως και με κάποιους που σχολιάζουν ότι ιδρώνουμε την φανέλα, την ώρα που οι ίδιοι δεν ξέρουν τι χρώμα φανέλα προτιμούν, η δική μας φανέλα είναι γαλάζια και είμαστε περήφανοι που την ιδρώνουμε. Τους αφήνουμε στη δύση τους και ξεκινάμε για την καινούργια ελπιδοφόρα ανατολή της πατρίδας, χωρίς να λέμε ότι όλα έγιναν σωστά -υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη, που πρέπει να διορθωθούν» συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Σε όποιον ρωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει ας σκεφτεί: Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Γι’ αυτό λέω ότι το δίλημμα της επόμενης κάλπης δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοσδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό» επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.