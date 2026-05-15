Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρή 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη – Προσήχθη ο σύντροφός της

Μία 24χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της το απόγευμα της Παρασκευής στην Καλλίπολη του Πειραιά, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας, στην οδό Καλλιρρόης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες εντόπισαν τη νεαρή γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και τη μετέφεραν στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Προς το παρόν, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για αυτοχειρία, ωστόσο, έχει προσαχθεί ο σύντροφός της, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο σπίτι την ώρα της πτώσης, σε μία προσπάθεια να πέσει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.