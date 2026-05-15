Σκιάθος: Ασυνόδευτοι σάκοι «πρόδωσαν» τους διακινητές – Πατέρας και γιος με 13 κιλά κάνναβης

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Ένας 63χρονος αλλά και ο 30χρονος γιος του οδηγήθηκαν στον ανακριτή Βόλου καθώς κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, μετά τον εντοπισμό περισσότερων από 13 κιλών κάνναβης μέσα σε ασυνόδευτους ταξιδιωτικούς σάκους. Οι σάκοι μεταφέρονταν με πλοίο προς τη Σκιάθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε επιχείρηση της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Βόλου. Οι λιμενικοί είχαν θέσει υπό παρακολούθηση δύο ύποπτους σάκους, οι οποίοι μεταφέρονταν από το Αχίλλειο προς τη Σκιάθο χωρίς στοιχεία αποστολέα ή παραλήπτη, γεγονός που προκάλεσε υποψίες.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, στελέχη του Λιμενικού με πολιτικά ρούχα επιβιβάστηκαν στο τουριστικό ημερόπλοιο μαζί με τους επιβάτες, παρακολουθώντας διακριτικά τη μεταφορά των αποσκευών μέχρι την άφιξη στο παλαιό λιμάνι της Σκιάθου, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίστηκε ο 63χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παρέλαβε τα δύο σακ βουαγιάζ και τα τοποθέτησε σε όχημα, προτού ακινητοποιηθεί από τους λιμενικούς. Λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη και ο 30χρονος γιος του, ο οποίος φέρεται να επιτηρούσε την περιοχή του λιμανιού, λειτουργώντας ως «τσιλιαδόρος».

Κατά τον έλεγχο των σάκων εντοπίστηκαν συνολικά 13.320 γραμμάρια κάνναβης, ποσότητα που σύμφωνα με τις αρχές προοριζόταν για διακίνηση στις Σποράδες ενόψει της θερινής περιόδου.

Τι υποστήριξαν

Στην απολογία του, ο 63χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δέχθηκε να παραλάβει τους σάκους προκειμένου να κάνει «μια εξυπηρέτηση», ισχυριζόμενος πως ως αντάλλαγμα θα λάμβανε 400 γραμμάρια κάνναβης για προσωπική χρήση.

Από την πλευρά του, ο 30χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή με την υπόθεση και πως δεν γνώριζε το περιεχόμενο των σάκων ούτε συμμετείχε σε οποιαδήποτε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ο 63χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος. Για τον 30χρονο υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να αφεθεί προσωρινά σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Βόλου για την ποινική του μεταχείριση.

Σήμερα Παρασκευή εκδόθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, το οποίο αποφάσισε και την προφυλάκιση του 30χρονου γιου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να μεταφερθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα της Λάρισας, όπου θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

