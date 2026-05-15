Παναθηναϊκός – Μύκονος 99-75: Έβγαλε την υποχρέωση

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Αθλητισμός

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Επέστρεψε στις νίκες ο Παναθηναϊκός μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από τη Βαλένθια, επικρατώντας άνετα της Μυκόνου με 99-75 στο Telekom Center Athens, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για την προημιτελική φάση των πλέι οφ της Greek Basketball League. Οι «πράσινοι» έχουν την ευκαιρία στις 17/5 στην έδρα της Μυκόνου να γράψουν το 2-0 στη σειρά και να προκριθούν με sweep στα ημιτελικά.

Το «τριφύλλι», μπροστά σε περίπου 5.000 φιλάθλους, επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +22 (31-9) και διατηρώντας τον έλεγχο μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Ντίνος Μήτογλου με 24 πόντους, ενώ σημαντική συμβολή είχαν και οι Βασίλης Τολιόπουλος και Μάριους Γκριγκόνις, οι οποίοι σημείωσαν από 15 πόντους.

Εκτός αγώνα έμειναν οι Κέντρικ Ναν και Κένεθ Φαρίντ λόγω τραυματισμών, ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης αποχώρησε στο 24ο λεπτό με ενοχλήσεις στον αριστερό αστράγαλο.

Από την ομάδα της Μυκόνου ξεχώρισε ο Τζάστιν Μπιγκς με νταμπλ νταμπλ (19 πόντοι, 11 ριμπάουντ), ενώ 16 πόντους πρόσθεσε ο Ταϊρί Άπλμπι.

Τα δεκάλεπτα: 31-9, 56-31, 82-53, 99-75

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος

Καρκίνος: Ανοσοθεραπεία συντέλεσε σε σημαντική μείωση των θανάτων και των μεταστάσεων δείχνει ελληνική μελέτη

ΕΟΠΥΥ: Με μοναδικό κωδικό στο κινητό οι υπηρεσίες και οι φυσικοθεραπείες για τους ασφαλισμένους

Fraport Greece: Αύξηση 3,2% στην επιβατική κίνηση τον Απρίλιο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια παρά την κρίση στη Μέση Ανατολ...

Το Codex έρχεται στο κινητό σας – Τι ανακοίνωσε η OpenAI

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
20:42 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ανακαλείται η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση της ερασιτεχνικής ΑΕΚ – Δείτε την απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια

Απόφαση-σοκ αναρτήθηκε σήμερα στην «Διαύγεια», σύμφωνα με την οποία ανακαλείται η Ειδική Αθλητ...
10:40 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Παναθηναϊκός: Ξεσπά ο Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις – «Κάποιοι να προσέχουν τι λένε, όλα επιστρέφουν και η μέρα μας θα έρθει ξανά»

Ξεσπά μέσα από ανάρτησή του στο Instagram ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για την πολύ έντονη κριτική π...
08:18 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ταεκβοντό: Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για τον Άρη Ψαρρό

Το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ταεκβοντό Ανδρών – Γυναικών που διεξάγεται ...
02:49 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Aινιγματική ανάρτηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου μιλώντας στον γάτο του: «Πάμε για την πλήρη ανατροπή, όλα τούμπα θα τα κάνουμε» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε μια αινιγματική ανάρτηση το σ...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις