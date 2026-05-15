Παναθηναϊκός – Μύκονος 99-75: Έβγαλε την υποχρέωση

Επέστρεψε στις νίκες ο Παναθηναϊκός μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από τη Βαλένθια, επικρατώντας άνετα της Μυκόνου με 99-75 στο Telekom Center Athens, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για την προημιτελική φάση των πλέι οφ της Greek Basketball League. Οι «πράσινοι» έχουν την ευκαιρία στις 17/5 στην έδρα της Μυκόνου να γράψουν το 2-0 στη σειρά και να προκριθούν με sweep στα ημιτελικά.

Το «τριφύλλι», μπροστά σε περίπου 5.000 φιλάθλους, επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +22 (31-9) και διατηρώντας τον έλεγχο μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Ντίνος Μήτογλου με 24 πόντους, ενώ σημαντική συμβολή είχαν και οι Βασίλης Τολιόπουλος και Μάριους Γκριγκόνις, οι οποίοι σημείωσαν από 15 πόντους.

Εκτός αγώνα έμειναν οι Κέντρικ Ναν και Κένεθ Φαρίντ λόγω τραυματισμών, ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης αποχώρησε στο 24ο λεπτό με ενοχλήσεις στον αριστερό αστράγαλο.

Από την ομάδα της Μυκόνου ξεχώρισε ο Τζάστιν Μπιγκς με νταμπλ νταμπλ (19 πόντοι, 11 ριμπάουντ), ενώ 16 πόντους πρόσθεσε ο Ταϊρί Άπλμπι.

Τα δεκάλεπτα: 31-9, 56-31, 82-53, 99-75