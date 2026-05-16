ΣΥΡΙΖΑ για την ομιλία Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας: «Μα ποιόν δουλεύει; Η Ελλάδα είναι ‘πρωταθλήτρια’ στην ακρίβεια σε όλη την Ε.Ε.»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την ομιλία Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με όσα ανέφερε για την ακρίβεια, αλλά και όσα «δεν είπε» για το Κράτος Δικαίου.

Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ: Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω

«Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης. Μα ποιον δουλεύει;» ρωτά ρητορικά ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Η Ελλάδα είναι ‘πρωταθλήτρια’ στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά. Η Ελλάδα έχει μια από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος τους για ενοίκιο, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Συνεχίζοντας την κριτική υποστηρίζει:

«Μήπως λυπάται και για τα καρτέλ; Για τα υπερκέρδη των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαιοειδών; Για τα θηριώδη υπερπλεονάσματα που λείπουν από την οικονομία της καθημερινότητας; Έκανε μια έμμεση αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ χαρακτηρίζοντας τον “ανεπαρκή”. Το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων που έχει γίνει σίριαλ δικογραφιών βαφτίστικε ανεπάρκεια. Εύγε στους λογογράφους του παίρνουν το Όσκαρ ευρηματικότητας. Επιχειρηματολόγησε ότι θέλει να κερδίσει τις επόμενες εκλογές γιατί λέει θέλει να έχει λόγο στην κατανομή των κονδυλίων της αγροτικής πολιτικής στην Ευρώπη ο κ. Μητσοτάκης; Τι ακριβώς σκέφτεται δηλαδή να κάνει απευθείας αναθέσεις της ΚΑΠ στου κολλητούς του “Χασάπη” και “Φραπέ”; Απίστευτος κυνισμός, απίστευτο σολάρισμα από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς.

»Για την κατάντια στο Κράτος Δικαίου δεν είπε κουβέντα. Όπως κουβέντα δεν είπε και για την συνέντευξη του ανιψιού του στη Real News. Τι να πει άλλωστε;».

Κλείνοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρεται στο Άρθρο 86 του Συντάγματος λέγοντας: «Ο πρωθυπουργός που εργαλειοποίησε σε απόλυτο βαθμό τη χρήση του Άρθρου 86 λέει ότι θέλει τώρα να το αλλάξει. Αν όντως πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει ας παραπέμψει τώρα στην Δικαιοσύνη τους αναφερόμενους στις δικογραφίες υπουργούς του για να κριθούν και ας πάψει να τους καλύπτει».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος

Καρκίνος: Ανοσοθεραπεία συντέλεσε σε σημαντική μείωση των θανάτων και των μεταστάσεων δείχνει ελληνική μελέτη

ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός για την αξιοποίηση εμβληματικού ακινήτου στο κέντρο των Χανίων

Παπασταύρου: Διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου με Βόρεια Μακεδονία και Σερβία – Κοινό μέτωπο 4 χωρών στην Αθήνα

Το Codex έρχεται στο κινητό σας – Τι ανακοίνωσε η OpenAI

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
00:52 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Επισκέφθηκε τη βάση της Σούδας η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Την πρώτη της επίσκεψη στην αμερικανική βάση στη Σούδα πραγματοποίησε πρόσφατα η πρέσβης των Η...
21:40 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Κάλεσμα Μητσοτάκη σε όσους έχουν απομακρυνθεί από τη ΝΔ για συστράτευση – Μηνύματα σε Σαμαρά και «αμφισβητίες»

Κάλεσμα στους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της ΝΔ να επιστρέψουν στην κάλπη και να ξαναψηφίσουν ...
21:25 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Πλακιάς κατά Καρυστιανού: «Τολμά, αυτή που δημιούργησε την αθώωση του Καραμανλή; Αν αυτό δεν είναι υποκρισία τότε τι είναι;»

Μετά την ανάρτηση – σχόλιο με αιχμή προς τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, ο Νίκος Πλακι...
20:51 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ: Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω

Η ανεπανάληπτη υποδοχή σας αποτελεί το πιο ηχηρό μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις