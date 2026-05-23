Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Το φιλμ που διαρκεί λιγότερο από δύο ώρες και πρέπει να δεις οπωσδήποτε με τα παιδιά σου

Ένα από τα μαθήματα ζωής που θέλουν να περάσουν οι περισσότεροι γονείς στα παιδιά τους, είναι το να μην τα παρατάνε ποτέ, ακόμα και όταν νιώθουν ότι δεν θα τα καταφέρουν. Μία ταινία που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, αποδεικνύει ότι όταν κανείς πιστεύει στον εαυτό του, και έχει δίπλα του άτομα που τον στηρίζουν, μπορεί να πραγματοποιήσει τα όνειρά του.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Στο «Ertflix», αν πάει κανείς στην κατηγορία που υπάρχουν οι βιογραφικές ταινίες, θα βρει το «Soul Surfer», το οποίο στα ελληνικά έχει κυκλοφορήσει ως «Η Νικήτρια». 

Η ταινία διαρκεί περίπου μία ώρα και 40 λεπτά, και αφορά στην ιστορία της Αμερικανίδας σέρφερ Μπέθανι Χάμιλτον. Το 2003, σε ηλικία μόλις 13 ετών, θα δεχτεί επίθεση από έναν καρχαρία, την ώρα που έκανε σερφ. Ξαφνικά η ζωή της θα αλλάξει, καθώς θα χάσει το αριστερό της χέρι.

Στο φιλμ βλέπουμε το πώς η Χάμιλτον πάλεψε για να βρει ξανά τα πατήματά της, και να ασχοληθεί με το άθλημα που αγαπούσε.

Την Αμερικανίδα σέρφερ υποδύεται η Άννα Σοφία Ρομπ, η οποία καταφέρνει να συγκινήσει τον θεατή και να τον κάνει να θέλει να μπει μέσα στη ταινία, για να την βοηθήσει.

Παρακολουθώντας αυτό το κεφάλαιο της ζωής της Χάμιλτον, το φιλμ επικεντρώνεται στο πρώτο διάστημα της ανάρρωσής της, καταλαβαίνει κανείς το πόσο σημαντικό είναι να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, ακόμα και όταν νιώθουμε πως έχουμε χαθεί μέσα σε έναν λαβύρινθο, από τον οποίο δεν μπορούμε να βγούμε.

Επίσης, βλέπουμε το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν η οικογένεια και οι φίλοι, και το πόσο θεραπευτική μπορεί να είναι η στήριξή τους, σε πολύ δύσκολες στιγμές.

Αν θέλετε να περάσετε χρόνο με το παιδί σας, παρακολουθώντας μία ταινία, αλλά επιθυμείτε παράλληλα να του μείνει κάτι στο τέλος, τότε το «Soul Surfer» είναι μία πολύ καλή επιλογή.

