Ανησυχία για τα ηλεκτρικά πατίνια: 400 ατυχήματα με ανήλικους το 2025 – Οι μισοί χρειάστηκε να νοσηλευτούν

Τα ηλεκτρικά πατίνια ευθύνονται για το 3% έως 8% των συνολικών παιδικών τραυματισμών που φτάνουν στα επείγοντα. Μόνο το 2025, καταγράφηκαν 400 ατυχήματα με ανήλικους στη χώρα μας, με τους μισούς από αυτούς να χρειάζονται τελικά νοσηλεία, κυρίως με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα στα άνω και κάτω άκρα.

Κατάγματα σε καρπούς και αγκώνες…

Όπως αποκαλύπτει ο ορθοπεδικός χειρουργός, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντώνης Αγγουλές μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Οι συχνότεροι τραυματισμοί από τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, πέρα από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο των περιστατικών, αφορούν τα άνω και κάτω άκρα. Στα παιδιά παρατηρούνται συχνότερα κακώσεις στα άνω άκρα, επειδή πέφτουν στηρίζοντας τα χέρια τους, με αποτέλεσμα να προκαλούνται κατάγματα κυρίως στους καρπούς και στους αγκώνες. Οι ενήλικες, επειδή πέφτουν με μεγαλύτερη ορμή, τραυματίζονται συχνότερα στα κάτω άκρα, δηλαδή στους αστραγάλους και στα γόνατα. Δεν λείπουν και τα εξαρθρήματα ώμου».

Τα ηλεκτρικά πατίνια είναι ιδιαίτερα δημοφιλή σε παιδιά τα οποία, όμως, φαίνεται από τα μέχρι τώρα στοιχεία ότι κάνουν αλόγιστη χρήση μετατρέποντας το μέσο αυτό της εύκολης πρόσβασης σε επικίνδυνη κατάσταση.

«Σύμφωνα με τη νομοθεσία, παιδιά ηλικίας 12-15 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια με μέγιστη ταχύτητα 6 χιλιομέτρων την ώρα, δηλαδή λίγο πιο γρήγορα από το περπάτημα. Για ηλικίες άνω των 15 ετών, το όριο φτάνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Όριο που, δυστυχώς, συχνά παραβιάζεται», υποστηρίζει ο Αντώνης Αγγουλές.

Πιο επιρρεπή τα παιδιά σε ατυχήματα απ’ ότι είναι οι ενήλικες

Η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών και τα διαρκώς αυξανόμενα ατυχήματα, αλλά και δυστυχήματα, έχει προκαλέσει πλήθος συζητήσεων για την αλλαγή του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Δεν αποκλείεται δε και οι τελικές αποφάσεις να οδηγήσουν στην πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους.

Όπως και να’ χει, όμως, το αιτούμενο είναι η βασική εκπαίδευση για όποιον χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό πατίνι.

Δεν είναι τυχαίο, όπως υποστηρίζει και ο Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Αγγουλές ότι: «Τα παιδιά είναι πιο επιρρεπή στα ατυχήματα, γιατί ακόμη δεν έχει ωριμάσει πλήρως το μυοσκελετικό τους σύστημα και ως εκ τούτου δεν έχουν πολύ καλό κινητικό έλεγχο».

Αναφέρει δε πως στις ΗΠΑ οι τραυματισμοί από ηλεκτρικά πατίνια αυξήθηκαν από περίπου 4.000 το 2014 σε σχεδόν 30.000 το 2019, γεγονός που αποτυπώνει τη ραγδαία εξάπλωση του συγκεκριμένου μέσου μετακίνησης.

Και εδώ η χρήση του κράνους σώζει ζωές!

Σύμφωνα με μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Γκρατς στην Αυστρία, η χρήση του κράνους μπορεί να μειώσει τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κατά 44%. Για τον Α. Αγγουλέ, δεν γίνεται κάποιος να κυκλοφορεί με πατίνι σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, χωρίς κράνος και μιλώντας στο κινητό, ή φορώντας ακουστικά και ακούγοντας μουσική. «Είναι επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί άμεσα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να σωθούν ζωές και να μειωθούν σοβαρά ατυχήματα τόσο για τους χρήστες όσο και για τους πεζούς, με μέτρα όπως η απαγόρευση χρήσης από ανήλικους, η υποχρεωτική ασφάλιση και η ειδική σήμανση, που ήδη έχουν προαναγγελθεί από την Πολιτεία», υποστηρίζει ο γιατρός.