Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 23 Μαΐου

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

εορτολόγιο
Φωτογραφία: Unsplash.com
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σάββατο 23 Μαΐου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

Αγία Μαρία του Κλωπά η μυροφόρος

Η Αγία Μαρία ήταν σύζυγος του Κλωπά και μια από τις γυναίκες, που ακολούθησαν τον Κύριο μας Ιησού Χριστό και υπηρετούσαν στο έργο Του. Όταν γινόταν η φρικτή θυσία του Γολγοθά και οι μαθητές κρύβονταν και διασκορπίζονταν, αυτή συμπαρακολουθούσε στον τόπο της καταδίκης και συμπαραστεκόταν στην σταυρική αγωνία και την ταφή έπειτα του Ιησού. Αλλά ήταν και μια από τις μυροφόρες, που ευτύχησε ν’ ακούσει το πρωί της Κυριακής, το χαρμόσυνο άγγελμα της Ανάστασης.

Γιοι της Μαρίας αυτής, ήταν ο Ιωσής και ο Ιάκωβος. Ο τελευταίος συγκαταλέχθηκε μεταξύ των 12 αποστόλων, ονομαζόταν μάλιστα Μικρός για να διακρίνεται από τον άλλο Ιάκωβο τον αδελφό του Ιωάννη του Θεολόγου.

Η Αγία Μαρία, ήταν επίσης παρούσα και κατά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στο υπερώο. Όταν σχηματίστηκε η πρώτη Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ, η Μαρία εξακολούθησε να προσφέρει σ’ αυτή τις υπηρεσίες της, για την επέκταση της αληθινής πίστης και για κάθε καλό και φιλάνθρωπο έργο.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα δύο λευκά αθώα ψέματα που κάνουν καλό στην ερωτική σχέση

Συναγερμός για τον Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό- Ο ΠΟΥ αναβαθμίζει τον επιδημιολογικό κίνδυνο

Ροδόπη: Επανεμφάνιση της ευλογιάς αιγοπροβάτων – Θανατώθηκαν διακόσια ζώα

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

Στρατηγικές συνεργασίες της Humanoid με Bosch και Schaeffler για τη μαζική παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:06 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα – Τι αναφέρει η Hellenic Train

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας που παρασύρθηκε από τρένο στην περιοχή Διαλογή, στο Κορδελιό ...
23:51 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 80 μέτρων, «είχε Άγιο» ο οδηγός – Δείτε φωτογραφίες

«Άγιο» είχε ο οδηγός, το αυτοκίνητο του οποίου έπεσε σε χαράδρα. σε ένα σοκαριστικό τροχαίο πο...
23:36 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Κρήτη: Συγκλονίζει ο πατέρας του 33χρονου γιατρού – «Το ζητούμενο θα ήταν να ζούσε»

Τραγικό επίλογο είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί...
23:09 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Κρήτη: Παραμένει σε σοβαρή κατάσταση η 3χρονη – Στην παιδιατρική κλινική του ίδιου νοσοκομείου τα τρία αδελφάκια της

Εγκαταλελειμμένα βρέθηκαν τα τρία αδελφάκια του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε σοβαρή ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν