Kαλιφόρνια: Μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης λόγω διαρροής χημικών που προκάλεσε τοξικές αναθυμιάσεις – Φόβοι για έκρηξη

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

california
Διαρροή σε τεράστια δεξαμενή χημικών, προκάλεσε τοξικές αναθυμιάσεις ενώ εκδόθηκαν οδηγίες αναγκαστικής εκκένωσης καθώς υπάρχουν φόβοι για ενδεχόμενη έκρηξη στη νότια Καλιφόρνια.

Η δεξαμενή περιείχε 7.000 γαλόνια (26.000 λίτρα) μεθακρυλικού μεθυλίου, εύφλεκτου υγρού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλαστικών, με τους πυροσβέστες να προειδοποιούν ότι το χειρότερο σενάριο είναι να ακολουθήσει έκρηξη.

«Εκτός από τη διαρροή επικίνδυνων ουσιών υπάρχει κίνδυνος έκρηξης επηρεάζοντας και άλλες δεξαμενές που περιέχουν καύσιμα ή χημικά», προειδοποίησαν οι αρχές στην περιοχή Γκάρντεν Γκρόουβ της κομητείας Όραντζ, νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες, όπου είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Γκάρντεν Γκρόουβ, Αμίρ Ελ-Φάρα, δήλωσε ότι περίπου 40.000 άνθρωποι απομακρύνονται με αρκετές χιλιάδες να αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο Κόβεϊ είπε ότι τα πληρώματα προετοιμάζονταν για μια χημική διαρροή, την οποία περιέγραψε ως το «καλύτερο σενάριο» προτιμότερο από μια έκρηξη.

Φράγματα περιορισμού, τοποθετούν ειδικά συνεργεία για να αποτραπεί η ρύπανση ομβρίων υδάτων ή ποταμών που καταλήγουν στον ωκεανό.

Πηγή: AFP

