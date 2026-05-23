SpaceX: Επιτυχής πτώση και ανάφλεξη στον Ινδικό Ωκεανό του Starship 3ης γενιάς που προορίζεται για τη Σελήνη και τον Άρη – ΒΙΝΤΕΟ

Η SpaceX εκτόξευσε το μεγαλύτερο και ισχυρότερο διαστημόπλοιό της σε δοκιμαστική πτήση από το Τέξας. Η αναβαθμισμένη έκδοση στην οποία βασίζεται η NASA για την μελλοντική πρoσελήνωση αστροναυτών έκανε το ντεμπούτο της δύο ημέρες αφότου ο Διευθύνων Σύμβουλος της SpaceX, Έλον Μασκ, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία του εισήχθη στο χρηματιστήριο.

Το διαστημόπλοιο τρίτης γενιάς της SpaceX — μια βελτιωμένη έκδοση που ονομάστηκε Starship V3 — εκτοξεύτηκε από μια ολοκαίνουργια εξέδρα εκτόξευσης κοντά στα σύνορα με το Μεξικό. Προβλήματα της τελευταίας στιγμής στην εξέδρα ματαίωσαν την προσπάθεια εκτόξευσης της Πέμπτης.

Η 12η δοκιμαστική πτήση του πυραύλου που κατασκευάζει ο Μασκ με προοπτική κάποτε να μεταφέρει ανθρώπους στον Άρη, σε αντίθεση με τις περυσινές δοκιμαστικές εκτοξεύσεις, δεν κατέληξε σε εκρήξεις στον αέρα και συντρίμμια στον Ατλαντικό. Το διαστημόπλοιο Starship έπεσε στον Ινδικό Ωκεανό όπως είχε προβλεφθεί και επακολούθησε ανάφλεξη που δεν ήταν απροσδόκητη, σύμφωνα με την SpaceX.

Ενώ η ίδια η απογείωση πήγε καλά, δεν ενεργοποιήθηκαν όλοι οι κινητήρες,ωστόσο το διαστημόπλοιο συνέχισε να κατευθύνεται ανατολικά σε ύψος 194 χιλιομέτρων.

Η NASA πληρώνει στην SpaceX δισεκατομμύρια δολάρια για τα μελλοντικά σεληνιακά σκάφη που θα χρησιμοποιηθούν για την προσεδάφιση αστροναυτών του προγράμματος Artemis στη Σελήνη, που θα μπορούσε να γίνει το 2028.

Η SpaceX δέχεται ήδη κρατήσεις για ιδιωτικές πτήσεις προς τη Σελήνη και τον Άρη με το Starship.

Ο πρώτος διαστημικός τουρίστας στον κόσμο, ο Καλιφορνέζος επιχειρηματίας Ντένις Τίτο, και η σύζυγός του υπέγραψαν συμβόλαιο πριν από 3 1/2 χρόνια για μια πτήση γύρω από τη Σελήνη, σε μη προκαθορισμένη ημερομηνία.

Αυτή την εβδομάδα, ένας άλλος πλούσιος διαστημικός τουρίστας – ο κινεζικής καταγωγής επενδυτής bitcoin, Chun Wang – ανακοίνωσε ότι θα πετάξει στον Άρη με την πρώτη διαπλανητική αποστολή του Starship.

Πηγή: Associated Press