Μαρόκο: Αυξάνονται οι νεκροί από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην πόλη Φες – Έφτασαν τους 15

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Διεθνή Νέα

ΜΑΡΟΚΟ
Τους 15 έχουν φτάσει οι νεκροί, με βάση τον τελευταίο απολογισμό, ανάμεσά τους δύο κοριτσάκια, από την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην πόλη Φες, στο βορειανατολικό τμήμα του Μαρόκου. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για εννέα θανάτους.

Σύμφωνα με τις αρχές, άλλοι πέντε νεκροί εντοπίστηκαν στα χαλάσματα, ενώ ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Πέντε τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στα χαλάσματα, ενώ ένοικοι γειτονικών κτιρίων κλήθηκαν να τα εγκαταλείψουν για προληπτικούς λόγους, υπό τον φόβο νέας κατάρρευσης σε αυτήν την πυκνοκατοικημένη συνοικία της πόλης.

Στην Φες, πρώην πρωτεύουσα και τρίτη πολυπληθέστερη πόλη του Μαρόκου, έχουν σημειωθεί ανάλογα δυστυχήματα τους τελευταίους μήνες. Τον Δεκέμβριο, δύο κτίρια είχαν καταρρεύσει προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

